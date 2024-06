Campanha Jogada pela Educação usa poder da bola e da câmera para combater preconceitos

A- A+

Com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento da cultura e história afro-brasileira, o projeto pedagógico Gondwana Futebol & Cultura lança a Campanha “Jogada pela Educação", nesta quarta-feira (19), Dia Nacional do Cinema Brasileiro, na sala de cinema online abolaconecta.com.br.

O documentário “Gondwana, A Bola Conecta” é uma produção independente de 23 minutos que utiliza o futebol para contribuir no desenvolvimento das ciências, estudando fenômenos geológicos, históricos, sociais e culturais que explicam a relação entre Brasil e África.

“Usamos a narrativa do audiovisual para somar aos desafios da educação brasileira, incorporando nosso trabalho dentro de uma série de ações afirmativas comprometidas com a lei 10.639 de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", diz Mônica Saraiva, diretora do documentário e jornalista com mais de 10 anos de experiência no Museu do Futebol (Pacaembu).



“Após assistir ao documentário, as pessoas podem apoiar a partir de R$1 (um real), permitindo que cada contribuição seja reinvestida para realizar a Metodologia ABC - Audiovisual, Bola e Câmera – de forma gratuita nas seguintes escolas e projetos sociais: Amigas da Comunidade (Bahia); ONG Love Fútbol com os projetos Sonhos da Favela e Pazear (Pernambuco); EMEF Pedro Américo, Escola Nacional Paulo Freire e Meninas em Campo (São Paulo)”, explica o chileno Sebastián Acevedo, educador social, ex-atleta formado em direito e produtor do documentário.

A Metodologia ABC é uma prática pedagógica inovadora que conecta o mundo do audiovisual, o poder da bola, a magia da câmera, e a arte de contar histórias, proporcionando vivências e compartilhando conhecimentos que promovem uma sociedade diversa, inclusiva, resiliente e multicultural através de narrativas críticas, criativas e decoloniais.

Diretamente dos Estados Unidos, a ativista social, filha de Pelé e embaixadora do projeto Gondwana F&C também entra nessa jogada. “Eu acredito que o esporte e a arte podem nos ajudar a tornar o nosso planeta num lugar mais equitativo e sustentável”.

Como fazer parte da Jogada pela Educação

A Jogada pela Educação é um convite aberto para todas as pessoas. Basta acessar o site abolaconecta.com.br, assistir ao documentário “Gondwana, A Bola Conecta” e apoiar a partir de R$1 usando PIX.

A campanha conta com o apoio do Instituto Coros (BA), que tem como missão empoderar mulheres através da educação, do empreendedorismo e do estímulo ao amor próprio; do Instituto Intercidadania (PE) com foco em desenvolvimento sustentável dos territórios, estruturando projetos em rede a partir da implantação de governança e a Liga Paulista de Futsal (SP), instituição que promove o desenvolvimento do futsal.

No final da campanha, cada pessoa que contribuiu e registrou seu e-mail no site, vai receber o certificado “Eu faço parte da Jogada pela Educação”, o cartaz digital do filme e terá o nome imortalizado nos agradecimentos do site. De forma transparente, o total arrecadado será devidamente publicado nas redes sociais do projeto (Instagram: @abolaconecta).

A campanha Jogada pela Educação vai até 31 de agosto, data que marca a I Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, assinado em Durban, África do Sul em 2001.

