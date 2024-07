Jogador chinês de badminton morre aos 17 anos após desmaiar na quadra

A- A+

Um promissor jogador chinês de 17 anos morreu depois de desmaiar na quadra durante um torneio internacional de badminton na Indonésia, informaram as autoridades esportivas na segunda-feira.



Zhang Zhijie desmaiou na noite de domingo enquanto enfrentava o japonês Kazuma Kawano no torneio juvenil asiático em Yogyakarta, Indonésia.





Zhang Zhijie — Foto: Reprodução/Badminton Asia

O placar estava empatado em 11-11 quando Zhang caiu subitamente no chão. Uma equipe chegou ao local e levou o jogador para o hospital de ambulância, mas ele faleceu pouco depois.





"O jogador chinês de simples, Zhang Zhijie, desmaiou na quadra durante uma partida. Ele foi atendido pelo médico e pela equipe médica do torneio. Foi levado à ambulância em menos de dois minutos e enviado ao hospital. O mundo do badminton perdeu um jogador talentoso", disseram a Badminton Asia e a Associação de Badminton da Indonésia (PBSI) em comunicado conjunto.

Mais tarde, o porta-voz da PBSI, Broto Happy, afirmou em uma coletiva de imprensa que "os relatórios médicos indicam que a vítima sofreu uma parada cardíaca súbita".

Happy também defendeu a intervenção da equipe médica e dos organizadores do torneio, criticados após a divulgação de imagens do incidente e da suposta resposta hesitante quando o jogador desmaiou no chão.

O porta-voz afirmou que as equipes médicas tiveram que aguardar a permissão do árbitro para entrar na quadra.

A Federação Internacional de Badminton expressou estar "entristecida pela perda do talento emergente do badminton Zhang Zhijie" e enviou "condolências à sua família, seus colegas, à federação chinesa e à comunidade geral do badminton".

Veja também

Fórmula 1 Palmeirense, filho de magnata: Quem é o piloto da F1 que foi de amigo a rival de Verstappen