Jogador da seleção japonesa de futebol, Sano é liberado após acusações de agressão sexual

O futebolista japonês Kaishu Sano foi liberado após mais de duas semanas de detenção por uma acusação de agressão sexual contra uma mulher, disse sua empresa de representação.

Esta fonte não especificou o que aconteceu com o caso contra o jogador de 23 anos, recém-contratado pelo Mainz da primeira divisão alemã, pelos fatos que supostamente ocorreram em 14 de julho.

Informações na imprensa alemã citando fontes anônimas indicam que as acusações contra Sano não seguirão adiante.

"Apresento minhas sinceras desculpas à vítima pelas minhas ações que causaram grandes problemas", disse Sano no comunicado publicado na segunda-feira por sua agência de representação.





"Assumo gravemente as consequências da minha ação e me esforçarei para restaurar a confiança", acrescentou.

Solicitada pela AFP, a agência de representação recusou-se a fazer mais comentários. A polícia também não pôde ser contactada imediatamente para obter mais detalhes sobre o caso.

O meio-campista defensivo e dois amigos seus, também na casa dos vinte anos, supostamente agrediram sexualmente uma mulher de cerca de 30 anos em um hotel em Tóquio, segundo a imprensa japonesa.

Após receber uma ligação logo após o ocorrido, a polícia prendeu imediatamente os três suspeitos perto do hotel, de acordo com essas informações.

Sano, com quatro internacionalizações pelo Japão, foi transferido este mês do Kashima Antlers do seu país para o Mainz.

