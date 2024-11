A- A+

BASQUETE 'Não tem mais ninguém para temer': Em jogo quente, LeBron James e Ja Morant se provocam; assista Jogadores se brincaram com o gesto de 'too small' durante confronto; Memphis bateu o Lakers por 131 a 114

A partida entre Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers na noite desta quarta-feira contou com momentos de rivalidade e provocações de ambos os lados. O confronto, que nos últimos anos costuma movimentar a NBA, terminou com o time de azul vencendo por 131 a 114.

Ainda no segundo quarto da partida, Ja Morant partiu para cima de Gabe Vincent e conseguiu pontuar para dois pontos. Na comemoração da cesta, ele fez um gesto conhecido como "too small" — muito pequeno.

Logo no lance seguinte, LeBron faz a cesta enquanto era marcado pelo armador dos Grizzlies e repete o aceno para o jogador, que ficou no chão. Com o clima inflamado, Memphis parte para o ataque na transição, pontua, e Morant, que chega atrasado no lance, esbarra no principal jogador do Lakers de propósito.

Após a partida, Morant alfinetou LeBron em uma entrevista coletiva concedida para a rede televisiva americana ABC News.

"Ele é o chefão da NBA. Mas você acaba com o chefão, e não tem mais ninguém para temer. Não tem isso de bater (de frente com o LeBron). Eu mirei nele", falou o armador dos Grizzlies.

LeBron James foi mais cordial e elogiou a rivalidade entre os dois. O jogador terminou a partida como cestinha, com 39 pontos, seis assistências e sete rebotes.

"A energia, só ela, e a inspiração que ele dá para a geração mais jovem foram enormes para nossa liga, e é ótimo tê-lo de volta em campo, com certeza.", elogiou LeBron.

