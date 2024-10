A- A+

FUTEBOL Joia do Palmeiras, Estêvão revela motivo de ter escolhido o Chelsea: ''Proposta muito boa'' Atacante de 17 anos, vendido por R$ 350 milhões, vai se transferir para o time inglês no meio de 2025

Acertado com o Chelsea desde junho, o atacante Estêvão, de 17 anos, revelou o motivo que o fez aceitar a proposta do clube inglês. A joia do Palmeiras, em entrevista à revista Placar, afirmou que o projeto e a boa a proposta feita pelos Blues o fizeram escolher a equipe da Premier League ao invés do Barcelona, um dos sonhos de sua carreira.

O Palmeiras anunciou a transferência com o Chelsea no fim de junho deste ano, em uma negociação, cujos valores correspondem a: R$ 358 milhões ao todo, sendo R$ 262,1 milhões fixos, e R$ 96,13 milhões em metas.

Estêvão, inclusive, ficou feliz com o interesse de outros clubes, mas acredita no projeto do time de Londres.

— Desde criancinha eu sempre acompanhei o Barcelona, acho que mais por causa do Messi e do Neymar, que são referências para mim. E fico muito feliz pelo interesse dos outros times, de virem atrás de mim e do meu futebol, mas a proposta do Chelsea foi muito boa. Meus empresários conversaram com meus pais, comigo…. foi um projeto muito bom que eles fizeram e que tem tudo para dar certo — disse Estêvão.

Apesar do Chelsea ter ficado em sexto na Premier League da temporada passada, Estêvão acredita que fez a escolha certa para sua carreira. O ponta-direita destacou a oportunidade que o time inglês vem dando aos jovens jogadores do elenco e que isso pesou na hora de escolher para qual equipe ele seguiria sua carreira.

— Não tem nem o que falar do Chelsea, de estar numa cidade espetacular que é Londres, de jogar a liga mais forte do mundo e estar entre os melhores. Acho que ainda mais agora, com um time que está dando oportunidades para os jovens. Isso me chamou muita atenção e da minha família também. Tenho certeza que escolhemos o time certo — completou.

A joia brasileira chamava a atenção desde as categorias de base a ponto de ser chamado de "Messinho" por ser habilidoso e canhoto. Ele recebeu as primeiras oportunidades no profissional do Alviverde ao final da temporada de 2023 e neste ano é o principal nome do ataque alviverde, ganhando a confiança do técnico Abel Ferreira.

Assim como Endrick, Estêvão permanecerá no Palmeiras até completar 18 anos, em 24 de abril. No entanto, o ponta jogará o início da próxima com o Palmeiras, além do Mundial de Clubes de 2025 — que acontece entre junho e julho e foi uma das condicionantes do clube alviverde na negociação com o Chelsea.

Veja também

ESCÂNDALO NO FUTEBOL Justiça suíça arquiva caso de Jérôme Valcke, ex-secretário da Fifa acusado de revenda de ingressos