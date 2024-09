A- A+

Futebol Estêvão pode se tornar o artilheiro mais jovem da história do Brasileirão Atacante de 17 anos assumiu a vice-liderança da artilharia da competição, com nove gols

A boa campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro passa muito pelo atacante Estêvão, de 17 anos, que balançou as redes contra o Criciúma, na última rodada, e chegou a vice-liderança da artilharia.

A promessa palmeirense, inclusive, pode fazer história na competição, se tornando o artilheiro mais jovem da história do Brasileirão.

Com nove gols marcados e sete assistências dadas, o atacante do Palmeiras, aliás, empatou em participações em gols com Pedro, do Flamengo, que balançou as redes 11 vezes e deu cinco passes para gol, no Brasileirão. Além disso, com a lesão do jogador rubro-negro, Estêvão tem a chance de assumir a artilharia da competição e ser o único atleta nesse posto com menos de 18 anos.

Segundo um levantamento da Revista Placar, até hoje, desde 1937, três jogadores foram artilheiros do Campeonato Brasileiro com 19 anos: Ferreti (Botafogo), na Taça Brasil de 1968; Amoroso (Guarani), em 1994; e Keirrison (Coritiba), em 2008. Aos 17 anos, Estêvão pode assumir o posto de artilheiro mais jovem da competição.

Estêvão tem nove gols marcados na competição — quatro nos últimos três jogos — e está a apenas dois de Pedro, que marcou 11 vezes. O jogador do Flamengo, no entanto, não joga mais nesta temporada, já que sofreu ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e só retorna aos gramados em 2025.

O Palmeiras de Estêvão volta a campo no próximo domingo, às 16 (de Brasília), contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha. O time paulista está na vice-liderança da competição, com 50 pontos, três a menos que o líder Botafogo.

