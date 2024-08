Dupla pernambucana dá show e vence na estreia do vôlei de praia dos JUBs

A- A+

A dupla pernambucana de vôlei de praia formada por Denílson Sobral e Wesley Silva conquistou a primeira vitória nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia – JUBs Praia 2024, que está sendo disputado na cidade do Rio de Janeiro. Os alunos da Uninassau Recife venceram a dupla do Maranhão por dois sets a zero.

O resultado foi extremamente importante para dar moral aos jogadores e mostrar que Pernambuco chega forte para a disputa do título nacional.

A dupla Wesley e Denílson já chegou duas vezes ao pódio dos JUBs Praia. Possuem uma medalha de prata e uma de bronze no currículo.

“Esta é uma dupla muito forte, que já disputa o Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia e vem para buscar a tão esperada medalha de ouro dos Jogos Universitários Brasileiros”, afirmou o técnico Rafael Freire.

Logo na estreia, Wesley e Denílson já mostraram que estão preparados para enfrentar tudo e todos em busca do título. Fizeram a partida fluir bem, jogaram com vontade e uma raça impressionante. Não deram chance nenhuma de a outra dupla jogar, foram firmes nos saques, nos ataques e no bloqueio, sufocando os adversários.

A intenção de Wesley e Denílson é chegar cada dia mais preparado para enfrentar os também favoritos ao ouro, sendo eles do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte, que sempre formam boas duplas e estão entre os primeiros colocados.

