Justiça argentina absolve jogadores de rugby franceses acusados de estupro

A- A+

A Justiça argentina determinou, nesta terça-feira, a absolvição dos dois jogadores franceses de rugby, acusados de estupro de uma mulher em um hotel de Mendoza, informou o advogado de defesa. A denúncia pela qual os atletas foram detidos, e depois autorizados a retornar à França, foi apresentada no dia 8 de julho, após um jogo onde a seleção francesa na Argentina.

'Absolvidos por falta de crime'

O Ministério Público emitiu a decisão por estado de dúvida. “Postulamos a absolvição por inexistência de crime porque não havia dúvida com base nas provas constantes dos autos”, disse, ao La Nacion, o professor de direito Rafael Cúneo Libarona, encarregado da defesa dos atletas franceses. “A resolução limpa 100% a imagem dos dois jogadores de rugby”, acrescentou.

O pedido foi emitido pelo promotor de crimes sexuais Darío Nora há várias semanas. A juíza Eleonora Arenas ouviu os argumentos de todas as partes e foi até uma sala intermediária para analisar o processo. Nesta terça-feira, às 9h, a audiência foi retomada, com a decisão final de arquivar o processo contra os jogadores franceses.

Noite em Mendoza

A denunciante disse que, na madrugada do dia 7 de julho, foi com uma amiga dançar no estabelecimento Wabi, localizado na Lateral Acceso Sur 1450, na cidade de Mendoza. As duas teriam chegado entre 14h30 e 15h, e que às 16h30, o responsável pelas relações públicas da boate ligou para elas, para entregar as pulseiras que permitem o acesso ao VIP. Chegando lá, aproximadamente às 5 horas, ele viu um homem de cabelos escuros que lhe parecia atraente e eles começaram a beber. Ela disse que ele lhe ofereceu bebidas e que, a todo custo, queria levá-la ao banheiro.

“Não sei se ele colocou alguma coisa na minha bebida, mas me induziu a beber”, disse. Ela ainda alega que, a certa altura, ele a convidou “para um drink no Hotel Diplomático”, onde estava hospedado. Ele afirmou que eles saíram da boate por volta das 5h12 e entraram em um táxi, onde estavam outras pessoas, além do motorista.

Quando chegaram ao hotel e subiram ao sexto andar, ele percebeu que não estava com o cartão e desceu até a recepção. Quando estavam juntos novamente, ela disse que quando ele abriu a porta não viu “nenhum tipo de bebida”, apenas garrafas com água, embora o plano fosse beber alguma coisa. Segundo o seu depoimento, a violência e os abusos começaram imediatamente. “Pedi para ele me deixar ir para casa, por favor, e o cara balançou a cabeça e disse que não”, declarou.

No final de setembro, foi conhecido o resultado de um relatório pericial psicológico e psiquiátrico onde peritos oficiais e de defesa concluíram que a vítima “apresentava uma história linear e estruturada por oposição a uma história espontânea e fluida, rígida em termos de cronologia dos acontecimentos. E que é deficiente em termos de sua construção lógica, cujos detalhes não são articulados de forma coerente como um todo. O fio condutor está frouxo e disperso.”

A defesa assegurou que as relações sexuais ocorreram, mas que foram consentidas.

Veja também

Futebol Recuperado de lesão no joelho, Igor Pereira projeta sequência de jogos em 2025