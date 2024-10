Karatê Alto do Brasil conquista 18 medalhas no Campeonato Brasileiro da modalidade

A- A+

O Projeto Social Karatê Alto do Brasil, localizado no Alto José Bonifácio, Zona Norte do Recife, conquistou 18 medalhas no Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado na última semana, no Ginásio do Geraldão.

Projeto Social Karatê Alto do Brasil conquista 18 medalhas no Campeonato Brasileiro. Foto: Divulgação.

A iniciativa, que é liderada por José Marcos e Marcos 'Coxinha', busca, além de afastar os jovens das ruas, incentivá-los com a prática do esporte e estimulá-los com os estudos.

Na ocasião, Marcos Coxinha ressaltou a importância do resultado para além do projeto.

"Esse grande resultado mostra à comunidade que esses meninos tem futuro e o esporte salva. É um prêmio para a dedicação de todos, não só dos alunos e dos professores, mas também da comunidade São João Batista, do pessoal que apoia a gente, do Morro da Conceição. Esse resultado mostra para todos que a gente pode ser forte, e se unir, a gente vai crescer mais ainda", afirmou.

José Marcos também aproveitou a oportunidade para agradecer à Capela São João Batista, que cede o espaço para o treinamento das aulas e apoia o projeto.

O projeto agora se prepara para disputar o torneio Seshikan e Kiai, que acontece no dia 27 de outubro, Zona Oeste do Recife.

