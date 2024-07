A- A+

Diz-se que, normalmente, os jogadores de futebol se aposentam por volta dos 37 ou 38 anos, mas não há um limite específico que realmente regule o tempo.



Uma figura e prova disso é o jogador japonês Kazuyoshi Miura, que, com 57 anos, se mantém ativo e tem um sonho: jogar até os 60 anos e, se possível, mais.

O atleta, atacante e de cabelos grisalhos, é uma figura implacável que quer colher sucessos por alguns anos mais. Em 2024, confirmou-se que Miura encontrou sua nova casa no Atlético Suzuki, um time da quarta divisão japonesa.

Segundo sites de esportes, com esta oportunidade, ele somou seu 17º clube, um número que o levou a estar em países como Croácia, Itália, Japão, Portugal, entre outros.

O jogador voltou ao seu país natal para continuar ativo fisicamente, após ter estado nas fileiras do Oliveirense, em Portugal.





Além disso, o criador de 'Supercampeões', Yōichi Takahashi, confessou anos atrás que se inspirou em Kazuyoshi Miura e sua experiência no mundo do futebol para criar 'Oliver Atom', o personagem principal fictício da série animada.

Kazuyoshi Miura é um dos futebolistas mais conhecidos na Ásia durante a década de 90. Além disso, é um dos responsáveis pelo lançamento da liga profissional em seu país, a J-League, em 1993.

O experiente atacante compartilhou uma vez algumas declarações na televisão portuguesa e assegurou: "Minha paixão pelo jogo continua muito forte. Minha paixão não se apaga".

Por essa razão, é importante mencionar os segredos ocultos que o jogador possui para poder continuar nos campos. Trata-se de levar uma vida saudável e de bons hábitos para se manter resistente.

No Japão, a antiguidade e a longevidade são valores muito apreciados. De acordo com o site 'Medium', o futebolista conta com uma rotina impecável de autocuidado físico, que se aprofunda em uma enorme autodisciplina.

Além disso, entre suas chaves está ter uma boa alimentação, para ter energia suficiente e continuar. "Quando me mudei para o Brasil aos 15 anos, pensava que as pessoas de 50 e 60 anos eram avós. Mas agora que tenho essa idade, há uma parte de mim que se recusa a aceitar que sou um idoso", contou em uma entrevista para o site oficial dos Jogos Olímpicos.

Outro de seus truques ocultos, que são difundidos em alguns meios de comunicação internacionais, é o descanso, dormir o suficiente e ter o tempo necessário para recuperar forças. Assim como outros futebolistas de nível mundial, seus treinamentos são especializados e adicionais aos de seu clube, para continuar mantendo o mais alto nível.

