A- A+

CELEBRIDADES Kim Kardashian visita CT do Real Madrid e posa para fotos com Vini Jr. e outros jogadores Na véspera, empresária visitou a casa do jogador brasileiro

Leia também

• Rodrygo deleta postagem onde se incluía em ataque formado por Belligham, Mbappé e Vini Jr.

• Vini Jr. 'lembra regra' a juiz em empate do Real com Mallorca: 'Não posso falar contigo'

• Jornal espanhol defende Vinícius Júnior como Bola de Ouro: 'Se existe justiça, é dele'

Depois de a foto de Vini Jr., que recebeu a empresária e socialite Kim Kardashian em sua casa, ter viralizado nesta sexta-feira, eles estiveram juntos novamente. Conforme compartilhado pela conta de Kim no Instagram neste sábado, ela visitou o centro de treinamento do Real Madrid e posou ao lado de jogadores.

Além do brasileiro Vini Jr., o austríaco David Alaba e o inglês Jude Bellingham — que até autografou uma camisa de Saint, filho de Kim com o rapper Kanye West — aparecem nas fotos. Em um dos registros, o filho de Kim também aparece vestindo o terceiro uniforme do Arsenal-ING, com a numeração (6) e o nome do brasileiro Gabriel Magalhães.



Em outros registros compartilhados nos stories, ao lado apenas de Alaba e Bellingham, a socialite chega a fazer "biquinho" para a foto, gesto repetido pelo jogador inglês.



Kim Kardashian faz 'biquinho', gesto repetido por Jude Bellingham; David Alaba também aparece na foto — Foto: Reprodução / Instagram



Foto com Vini na véspera

Na noite de sexta-feira, a publicação que deu o que falar foi a visita de Kim a Vini Jr. O momento foi compartilhado na rede social do jogador do Real Madrid, que agradeceu pela visita. O post, diante de sua estante de troféus, teve mais de 9 mil comentários no Instagram. Já no X, a imagem teve 84 mil curtidas e 1 milhão de visualizações.

Vini Jr, Kim Kardashian e Saint — Foto: Reprodução / X

Veja também

ESPORTES Novo Bolt? Australiano de 16 anos viraliza ao deixar adversários para trás; veja vídeo