austrália Lenda do ciclismo acusado de matar a mulher na Austrália se declara culpado, mas nega intenção Rohan Dennis pode ser condenado a no máximo 7 anos de prisão por atropelar Melissa Hoskins, em 2023

O ex-campeão mundial de ciclismo australiano Rohan Dennis admitiu nesta terça-feira ter criado “um risco de dano” relacionado com a morte, no final de 2023, da sua mulher Melissa Hoskins, atropelada pelo veículo que ele conduzia, segundo o canal público ABC australiano.

O ex-membro da equipe Ineos se declarou culpado no tribunal de Adelaide em conexão com uma “acusação agravada de criar risco de dano”, após bater em Melissa enquanto dirigia, afirmou o canal.





Os promotores decidiram não prosseguir com as acusações de “direção perigosa resultando em morte” e “dirigir sem os devidos cuidados e colocar em risco a vida de outras pessoas”, disse a ABC.

O advogado de Rohan Dennis teria dito ao tribunal que o homem, de 34 anos, foi imprudente e não tinha intenção de matar sua esposa.

A acusação acarreta pena máxima de 7 anos de prisão e proibição de dirigir de até cinco anos. O ex-ciclista foi reenviado ao Tribunal Distrital para receber a sentença.

Melissa Hoskins, uma ciclista de pista aposentada que representou a Austrália nas Olimpíadas de 2012 e 2016, morreu em um hospital de Adelaide devido aos ferimentos graves. Ela fez parte da equipe australiana vitoriosa na prova por equipes no campeonato mundial de ciclismo de pista na França em 2015.

A atleta encerrou a carreira em 2017 e se casou em 2018 com Rohan, com quem teve dois filhos. O ex-piloto de pista venceu o contra-relógio mundial de estrada em 2018 e 2019, bem como obteve uma vitória na etapa do Tour de France em 2015.

