Jornalista Léo Batista está internado em UTI no Rio com tumor no pâncreas

O jornalista Léo Batista, de 92 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rios D'Or de Freguesia de Jacarepaguá, no Rio. De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira, ele deu entrada no hospital por causa de um quadro de desidratação e dor abdominal, no dia 6 de janeiro. Exames diagnosticaram um tumor no pâncreas e foi necessária a internação.

Ícone do jornalismo, Batista ainda é funcionário da Globo, emissora da qual faz parte há 55 anos e que, em junho de 2024, lançou a série documental A Voz Marcante, em que é contada a história do apresentador, locutor e dublador.

"Eu vou fazer 92 anos agora em julho, sendo 76 deles dedicados ao jornalismo e continuo gostando muito do que faço", disse Seu Léo, como é chamado nos corredores da Globo, ao Estadão, na época do lançamento do documentário.

"Sigo trabalhando porque a TV permite que eu continue ativo no esporte. Enquanto eles permitirem e eu tiver essa vitalidade, vou seguindo. Quero continuar fazendo isso. Não sei quanto tempo Deus ainda vai me dar de vida, mas eu estou muito bem de saúde e quero continuar fazendo o que me dá prazer."

O jornalista já participou dos principais programas da TV Globo. Apresentou o Globo Esporte, o Jornal Nacional e o Jornal Hoje, além de ter sido o responsável pelo quadro de Esporte dentro do Fantástico, no qual dividia tela com a famosa Zebrinha, na hora de noticiar os resultados da loteria esportiva.

Ainda na Rádio Globo, comandando o Globo no Ar, foi o primeiro a noticiar o suicídio de Getúlio Vargas. Já na televisão, participou de outras coberturas marcantes, especialmente no esporte. Trabalhou em 13 Copas do Mundo e 13 Jogos Olímpicos. Foi ele quem entrou no plantão sobre a morte de Ayrton Senna, em contato com o repórter Roberto Cabrini, que estava na Itália.

