Liga das Nações: Brasil inicia 2ª etapa diante da Alemanha; saiba onde assistir

A- A+

A Liga das Nações masculina de Vôlei chega em Fukuoka, no Japão, para o início da 2ª etapa. E logo na largada, o Brasil enfrenta a Alemanha, nesta terça-feira (04), a partir das 0h. Sem a presença do levantador Bruninho, lesionado, quem assume a posição é Fernando Cachopa, que acredita em uma partida complicada diante dos europeus. O confronto terá transmissão exclusiva da Sportv 2.

"A Alemanha vem crescendo muito nas últimas temporadas. No ano passado já fizeram um grande Pré-Olímpico, a gente lembra bem no Rio como foi. E vai ser um jogo difícil, eles estão com mais peças da equipe principal, com mais qualidade, esperamos um jogo complicado mas conseguindo fazer uma boa partida do nosso lado também", disse Cachopa.

A partida que Fernando Cachopa citou foi a derrota brasileira para a Alemanha, no dia 3 de outubro, no Pré-Olímpico realizado no Rio de Janeiro. Os germânicos tiveram um campanha perfeita, vencendo todos os sete jogos e conquistando uma vaga em Paris. Diante do Brasil e de toda torcida brasileira, os europeus venceram pelo placar de 3 sets a 1.

Ausência de Bruninho

Nesta segunda-feira (03), a Confederação Brasileira de Vôlei lançou nota confirmando a ausência de Bruninho em toda etapa de Fukuoka. O capitão deve retornar apenas na etapa de Manila, nas Filipinas, daqui a duas semanas.

"O levantador Bruninho sofreu um estiramento leve na panturrilha esquerda e está fora da etapa de Fukuoka, no Japão, da Liga das Nações. Brasília, que estava treinando no Centro de Desenvolvimento Enel Saquarema irá se juntar à seleção masculina na cidade japonesa. Bruno sentiu um incômodo na panturrilha durante o treino desta segunda-feira (3/6), em Fukuoka. O capitão da seleção brasileira passou por um exame de ressonância magnética, que detectou a lesão. O levantador segue com a seleção no Japão e a previsão é que esteja à disposição do técnico Bernardinho na terceira etapa da Liga das Nações, em Manila, nas Filipinas".

Onde assistir: Sportv 2

Data: 04/06

Horário: 0h

Local: Fukuoka/Japão

Veja também

ásia COI e Agência Francesa fazem parceria para combater criminalidade juvenil na Ásia com esportes