Liga dos Campeões 2024/2025 terá novo formato; veja como ficou o sorteio

A maior competição de clubes da Europa estreará um novo formato na temporada 2024/2025. Nesta quinta (29), no Principado de Mônaco, foi realizado o sorteio da Liga dos Campeões.





A partir de agora, o torneio terá um aumento no número de participantes, passando de 32 para 36. Além disso, não haverá mais os tradicionais grupos, mas sim uma espécie de liga, com oito jogos de cada equipe na etapa inicial, com ida e volta. Os oito melhores avançam direto para as oitavas de final.

Home and away opponents for Pot 3 teams #UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024



Do 9º ao 24º, haverá um “playoff”, também com jogos de ida e volta (o 9º ao 16º enfrentarão o 17º ao 24º com a vantagem de decidir em casa). Quem passar se junta aos oito primeiros na etapa de mata-mata. A final está marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, na Alemanha



Confrontos



No sorteio, que contou com a participação de um sistema computacional, cada clube conheceu os oito adversários. Alguns confrontos se destacaram, como os de Inter de Milão/ITA e Manchester City/ING na primeira fase, finalistas da temporada 2022/2023. Os ingleses também vão encarar equipes como Juventus/ITA e Paris Saint-Germain/FRA.



Atual campeão do torneio, o Real Madrid enfrentará na primeira fase clubes como Borussia Dortmund/ALE (adversário na final passada da Liga), Liverpool/ING (rival que encontrou nas decisões europeias de 2017/2018 e 2021/2022) e Milan/ITA.

Todas os encontros da primeira fase podem ser conferidos aqui

Homenagens



O evento também prestou homenagem ao ex-goleiro italiano Buffon, com o “Prêmio Presidencial”, das mãos do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, pelo conjunto da carreira.



Além dele, também foi premiado o atacante português Cristiano Ronaldo. O atleta que hoje defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, é o maior artilheiro da Liga dos Campeões, com 140 gols, e maior artilheiro de uma edição (17 gols marcados na temporada 2013/14). O camisa 7 é pentacampeão da competição, com quatro títulos pelo Real Madrid e um pelo Manchester United.

