FUTEBOL Lionel Messi faz post em homenagem a aniversário do Barcelona: "Melhor clube do mundo" O capitão da seleção argentina dedicou uma mensagem ao clube catalão onde nasceu como jogador de futebol; quais cartões postais você escolheu

Embora Lionel Messi não tenha tido uma despedida desejada do FC Barcelona, seu carinho pelo time permanece intacto. Nesta sexta-feira, o clube comemorou 125 anos de história, e o craque lhe dedicou uma publicação em homenagem através da sua conta pessoal no Instagram.

Lionel Messi é uma das grandes pessoas responsáveis por levar o Barcelona a ser um dos gigantes mundiais. Além de fazer parte de um dos melhores times da história, comandado por Pep Guardiola entre 2008 e 2012, o clube conseguiu vencer ao longo de 17 temporadas: 10 Ligas Espanholas, 7 Supertaças da Espanha, 7 Copas do Rei, 4 Campeões Ligas, 3 Mundiais de Clubes e 3 Supertaças Europeias.

Desde a sua chegada à Espanha, o argentino teve uma relação especial com o clube, que o ajudou no tratamento de crescimento desde o primeiro momento. A história foi interrompida pelos dirigentes da instituição, que em agosto de 2021 anunciaram que não renovariam o contrato do argentino. Por fim, continuou sua carreira no Paris Saint-Germain, onde não se destacou, e posteriormente mudou-se para os Estados Unidos para revolucionar a Major League Soccer com o Inter Miami.

No entanto, em repetidas ocasiões, Leo Messi garantiu que nunca quis deixar o Barcelona e que a decisão estava fora do seu controle. Em homenagem ao aniversário de 125 anos do time, ele compartilhou um carrossel de imagens históricas.



Na primeira foto, ele beija a camisa. Na seguinte, ele pousa com troféus históricos que conquistou. Na terceira, o craque escolheu uma imagem do Camp Nou lotado. A quarta mostra a comemoração do gol em sua estreia na equipe.

Há também lembranças de competições como o Mundial de Clubes ou a Liga dos Campeões, mas sem dúvida a que mais emocionou todo o mundo do futebol é a foto em que posa com cada um dos títulos que conseguiu conquistar em sua passagem no clube, um total de 35.

“Feliz 125 anos ao melhor clube do mundo”, escreveu o argentino no final da publicação, que alcançou mais de dois milhões e meio de curtidas em menos de uma hora. Na caixa de comentários, milhares de usuários escreveram para ele. “Essa publicação é um mimo para a alma”, “Amo você, que bom ver isso”, “A melhor da história”, foram algumas das mensagens.

