Manchester City sofre contra Wolverhampton, mas vence com gol no fim

Melhor ataque do Campeonato Inglês, o Manchester City foi travado a maior parte do tempo pela equipe com a pior defesa da competição, mas conseguiu um gol aos 50 minutos do segundo tempo para vencer de virada Wolverhampton por 2 a 1 neste domingo.



Com o resultado, o time de Manchester chegou a assumir a liderança do campeonato de forma provisória, com 20 pontos, mas voltou ao segundo lugar, após o Liverpool vencer o Chelsea, por 2 a 1, e chegar aos 21 pontos. O Wolverhampton está na lanterna com apenas um ponto.



O gol da vitória só foi confirmado após revisão do VAR. Depois de um escanteio cobrado pela direita por Folden, o zagueiro Stones subiu e cabeceou para vencer o goleiro José Sá



Bernardo Silva estava isolado, em posição de impedimento, e se ajoelhou diante do goleiro do Wolverhampton no momento da finalização. Como, na avaliação do árbitro, ele não interferiu na jogada, o gol foi validado.



Com quase 80% de posse de bola logo no início do jogo, o Manchester City foi surpreendido aos 8 minutos. O time do técnico Guardiola fazia uma marcação alta e deixou espaço para Semedo avançar pelo lado direito. O português cruzou na área, e o atacante Larson finalizou forte no canto direito de Ederson para fazer 1 a 0.



Logo na sequência, os visitantes conseguiram sua primeira finalização em direção ao gol. Bernardo Silva finalizou no canto esquerdo de José Sá, goleiro do Wolverhampton, que fez uma grande defesa.



O Manchester City continuava controlando a posse de bola, mas pecava na definição das jogadas, quando geralmente era bloqueado Bem postado na defesa, o Wolverhampton apostava nos contra-ataques e quase chegou ao segundo gol.





O brasileiro Matheus Cunha percebeu a infiltração de Semedo pelo centro lançou o português, que avançou em velocidade e tocou na saída de Ederson. O goleiro brasileiro do City mandou para escanteio.



O Manchester City sufocava o Wolverhampton. Em determinados recortes do jogo, o time tinha 90% de posse de bola. A infiltração na área, porém, era difícil e quando acontecia a defesa conseguia destruir a jogada antes da finalização.



O belga Doku era bastante acionado pelo lado esquerdo, mas quase sempre encara um marcador direto e outro na sobra. Foi pela esquerda que o City chegou ao empate aos 33 minutos.



Mais uma vez, Doku recebeu perto da área e se viu diante de dois marcadores. Ele tocou para Gvardiol, um pouco mais atrás. O croata chutou de direita, e a bola saiu alta em direção ao canto esquerdo de José Sá. O goleiro ainda chegou a tocar na bola com a mão direita, mas foi insuficiente para tirá-la da direção do gol.



Foi apenas a segunda finalização em direção ao gol dos visitantes. A primeira etapa terminou empatada no placar e só não houve também igualdade no número de finalizações corretas porque já nos acréscimos o brasileiro Savinho conseguiu um chute rasteiro no canto direito. José Sá fez outra defesa importante.



O Manchester City voltou para o segundo tempo e as articulações pelo lado esquerdo continuavam, mas agora principalmente com o brasileiro Savinho, que buscava bastante as jogadas de linha de fundo. Doku foi jogar pela direita.



Com a área do Wolverhampton congestionada, o City conseguiu chegar com perigo pela primeira vez na segunda etapa, aos 9 minutos, novamente com uma finalização de longa distância.

O defensor Ruben Dias chutou rasteiro no canto esquerdo de José Sá, que manda para escanteio. O Wolverhampton conseguiu responder também com um chute de longe. Matheus Cunha finalizou um contra-ataque mandando para fora, à esquerda do gol de Ederson.



Guardiola, técnico do Manchester City, tentou mudar esse panorama trocando os pontas. Folden entrou no lugar de Doku e Grealish no de Savinho. As finalizações dentro área, porém, foram raras.



Artilheiro do Inglês, com 10 gols, o atacante Haaland pouco apareceu no jogo. Enfiado entre os zagueiros adversários, ele pouco tocou na bola. Sem a efetividade do norueguês, o Manchester City contou com o segundo gol de Stones para virar o jogo e chegar ao topo da tabela.



Na próxima rodada do Inglês, no sábado, o Manchester City recebe o Southampton. No mesmo dia, o Wolverhampton visita o Brighton. Antes de voltar ao campeonato local, o City enfrenta o Sparta Praga, pela Liga dos Campeões, em seu estádio.

