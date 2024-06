Inspirado por Perri e Ceni, Lucas Maticoli cita "maior desafio da carreira" no Náutico

A- A+

Um é ídolo do São Paulo, ex-goleiro que serviu de espelho na profissão e que, anos depois, foi o responsável por dar a primeira oportunidade como profissional pelo Tricolor. O outro, um amigo também da época da equipe paulista, que em um passado recente vestiu a camisa alvirrubra, colecionando atuações grandes atuações. Rogério Ceni e Lucas Perri, respectivamente, são as inspirações de Lucas Maticoli, novo goleiro do Náutico.



Maticoli, de 27 anos, foi formado na base do São Paulo e tem passagens por Novo Hamburgo-RS, Grêmio Anápolis, Boa Esporte, Itararé, Francana e Costa Rica-ES. No Tricolor, treinou junto com Rogério Ceni, ídolo do clube e hoje técnico do Bahia.

Inspiração

“Tive dez anos na base do São Paulo. Trabalhei com Rogério à época em que ele ainda era goleiro. Depois, ele foi o treinador que me subiu ao profissional em 2017. É um cara que tem grande significado na minha carreira”, elogiou Maticoli, apresentado nesta quarta (5) no CT Wilson Campos.



“Passei por muitos momentos de aprendizado e ele é um dos meus maiores ídolos. É um espelho, um cara competitivo, detalhista e dedicado em tudo o que faz. Esses anos serviram para eu adquirir o máximo de qualidade técnica e entendimento de jogo para me preparar quando eu saísse de lá e fosse para outros clubes. Agradeço a oportunidade de ter trabalhado com ele. Serve como inspiração para eu desenvolver minha carreira”, completou.



No São Paulo, Maticoli fez amizade com Perri, goleiro do Lyon e que, há dois anos, defendeu a meta alvirrubra na conquista do Campeonato Pernambucano de 2022.



“Ele é um amigo pessoal meu. Tive muitos anos ao lado dele na base do São Paulo. Acompanhei o período em que ele ficou no Náutico. Conversei com ele nos últimos dias e ele ficou muito feliz com essa oportunidade de eu trabalhar aqui”, apontou Maticoli.



“Ele tem uma gratidão enorme por tudo que o Náutico representou e como ajudou na carreira dele. Foi só elogios à estrutura e às pessoas que trabalham aqui. Ele me desejou sorte. Depois que ele saiu, já acompanhava o Náutico e disse agora ter mais um motivo com a minha chegada”, frisou.

Apresentação do goleiro Lucas Maticoli aqui no CT Wilson Campos! Seja bem-vindo ao Náutico. Que sua trajetória seja de muito sucesso.

Pronto para jogar



Já regularizado, Maticoli chega para brigar por posição com Jeferson Romário e pode fazer a estreia pelo Náutico diante do Caxias, sábado (8), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Uma missão de grande dimensão para o goleiro.



“É o maior desafio da minha carreira. Uma grande oportunidade, em um clube grande, com tradição e torcida apaixonada. Trabalhei muito para chegar nessa situação”, projetou Maticoli, citando ainda a situação do antigo dono da meta do Náutico, Vagner, que deixou o clube para tratar de um problema crônico no joelho.



“Não conheço Vagner, mas acompanhei a decisão que ele tomou. Fiquei comovido por tudo que aconteceu com ele, a forma que decidiu dar a pausa. Amamos nossa profissão e tomar uma decisão dessas é difícil. Espero que ele fique bem, pare de sentir dores e volte a fazer o que ama”, concluiu Maticoli.

