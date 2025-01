Mauro Icardi tem imagens vazadas e é criticado por levar a filha de 9 anos para caçara

A- A+

Em meio ao divórcio turbulento com Wanda Nara e a confirmação de seu namoro com a atriz China Suárez, Mauro Icardi passou a ser alvo de críticas depois do vazamento de um vídeo e fotos em que aparece caçando animais com a filha mais velha. O jornalista Germán ‘Pampa’ Mónaco divulgou pelo Instagram imagens nas quais o atacante do Galatasaray pode ser visto com uma arma, e a pequena Francesca, de 9 anos, segurando uma lebre já abatida numa das mãos.

"Mauro é um caçador. Ele levava a garota para caçar e, se pegasse alguma coisa, ele a tornaria parte disso; a ponto de fazer a menina fazer coisas tremendas (isso não é nada)", comentou o jornalista, na publicação.

Em outras imagens, Mauro Icardi surge na pia de uma cozinha, enquanto Francesca está sentada na bancada. Sob orientação do pai, a criança corta o animal com uma faca, para o preparo de uma refeição.





"Aí está", diz o jogador. "Meu Deus", afirma uma voz feminina, atribuída pela imprensa internacional à mãe da menina, Wanda Nara, que seria a fonte dos vídeos vazados.

Horas antes da polêmica, Mauro Icardi confirmou seu namoro com China Suárez ao postar, no Instagram, imagens da atriz com suas filhas, Francesca e Isabella. "O amor sempre vence o ódio", escreveu o atacante.

Embora o jornalista tenha apagado o vídeo, ele foi compartilhado na conta X do El Ejército de LAM. A data das fotos não foi especificada, mas elas parecem ter sido tiradas na Europa, quando o jogador de futebol e Wanda Nara ainda eram um casal. As imagens abaixo são fortes.

Internautas apontaram que a caça pode ser uma tradição em alguns locais do mundo, mas criticaram o jogador por levar a filha de 9 anos para a atividade. Alguns deles também apontaram que China Suárez é conhecida defensora dos direitos dos animais, o que iria de encontro à prática do namorado.

Nesta terça-feira, em meio à repercussão do namorado na mídia, ela postou que, como estavam “olhando muito para seus stories", deixaria na plataforma os detalhes de contato de várias organizações que resgatam animais.

