A- A+

ESPANHA Roberto Carlos nega estar morando em sede do Real Madrid e diz que equipe jurídica analisa alegações Programa televisivo afirmou que ex-lateral residia em um quarto do complexo esportivo de Valdebebas

O lateral-esquerdo Roberto Carlos negou estar morando na sede do Real Madrid depois de informações divulgadas pela TV Fiesta, da Espanha, repercutirem na imprensa internacional. O ex-jogador estaria passando por uma das piores crises de sua vida pessoal, enquanto busca o divórcio da ex-mulher Mariana Lucón, com quem se casou em 2009, quando jogava pelo Fenerbahçe, da Turquia.

Segundo o TV Fiesta, o brasileiro iniciou um processo de divórcio com Mariana, e a situação o teria levado a morar em um quarto no complexo de Valdebebas, cidade esportiva do Real Madrid, clube que defendeu por 11 anos — o que ele refutou em nota divulgada nas redes sociais.





O ex-jogador divulgou uma nota para criticar o que chamou de "histórias falsas e prejudiciais" sobre sua moradia, contra as quais, segundo ele, sua equipe jurídica "tomará as medidas apropriadas".

"Embora valorize minha privacidade, sinto-me obrigado a abordar os rumores infundados sobre minha moradia. Essas histórias fabricadas são completamente falsas e parecem ter sido criadas para gerar cliques. Permaneço em uma residência privada e com o apoio de membros da minha família", afirmou o ex-lateral no comunicado, em que pede privacidade em relação a questões pessoais.

Roberto Carlos é considerado por muitos o melhor lateral-esquerdo da história e seu forte chute com a perna esquerda permanece na memória dos torcedores saudosos. No entanto, seus casos amorosos também o colocaram em destaque. Há alguns meses, ele confessou ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport que sempre esteve rodeado de mulheres, um dos seus pontos fracos.

"Tive apenas duas mulheres. Mais difíceis de contar são as mulheres com quem tive filhos", revelou.

O brasileiro afirmou que teve apenas dois relacionamentos amorosos, mas tem 11 filhos e foi avô aos 44 anos.

"Agora moro com a Manuela e tenho vários [filhos] por aí. Tenho sete no Brasil. Tenho um no México, tenho um na Hungria que mora em Alicante e os outros moram no Brasil", disse, há alguns meses, em entrevista ao jornalista Josep Pedrerol.

Roberto Carlos só teve dois casamentos. Alexandra Pinheiro foi sua primeira companheira, com quem ele teve três filhos: Roberta, Giovanna e Roberto Júnior. Mariana Lucón foi a segunda mulher, com quem foi morar em 2009 e tem duas filhas: Manuela e Marina.

Seus seis filhos restantes são de mulheres de diferentes nacionalidades. Com a advogada brasileira Barbara Thurler teve dois filhos, Bernardo e Betina. A húngara Alexa Fedra é a mãe de Christopher. Por último, Rebecca Carla é filha dele com a mexicana Dora Robles.

Veja também

Futebol Pratas da casa do Sport sofrem "trote" de veteranos antes da estreia no Pernambucano