Gabigol retoma namoro de idas e vindas com Rafaella Santos, irmã de Neymar

Gabigol e Rafaella Santos tornaram pública a retomada do relacionamento neste sábado (4), com a chegada do atacante a Belo Horizonte, onde ele foi apresentado como novo reforço do Cruzeiro.

A confirmação final veio na coletiva de imprensa, quando Gabigol falou sobre o momento e agradeceu sua família e a Rafaella, a chamando de namorada:

"Quero agradecer a todo mundo. Minha família está aí, todo mundo que eu considero... e minha namorada".

Rafaella também comemorou a nova casa do atleta compartilhando uma bola caracterizada com o rosto dele.

O casal reatou a relação, marcada por idas e vindas, há cerca de três semanas. Juntos, eles fizeram uma viagem ao Japão e depois passaram o reveillon em Trancoso, na Bahia.

Neste retorno, Rafaella e Gabigol têm preferido manter a discrição, evitando compartilhar fotos ou fazer aparições públicas juntos.

Há cinco dias, Rafaella compartilhou registros com Gabigol, mas logo se arrependeu e deletou. Mas foi o suficiente para a foto viralizar nas redes.

Irmã do craque Neymar Jr, Rafaella Santos, de 28 anos, já é uma estrela com luz própria — tem milhões de seguidores nas redes e faz inúmeras campanhas publicitárias.

Mas ela também já enfrentou o lado ruim da fama.

Rafaella foi criticada por sua falta de samba no pé e por suas tretas com outros influencers e ainda vive tentando provar de que é mais do que "a irmã do Neymar".

Atualmente, ela também é conhecida por seus trabalhos beneficientes e sua atuação como modelo e empresária.

Relacionamento iô-iô

O seu relacionamento de idas e vindas com Gabigol é uma novela que atrai tanto fãs quanto críticos.

O casal, que se conheceu em 2015 e assumiu publicamente o namoro em 2017, já passou por inúmeros términos e reconciliações.

A irmã de Neymar compartilhou em seu Instagram, na noite de domingo (29), fotos em que aparecia beijando com o atacante do Cruzeiro, mas apagou em seguida.

Os rumores da reconciliação já circulavam desde dezembro, quando os dois viajaram juntos ao Japão.

Nesta segunda (30), eles postaram fotos em Trancoso, na Bahia, para o Réveillon em Trancoso, na Bahia.

Uma mansão foi alugada, no vilarejo ao sul baiano, para acolher o casal e amigos.

Viajante profissional

Com ou sem o namorado, Rafaella adora postar fotos de destinos paradisíacos.

Seus seis milhões de seguidores já a acompanharam da Grécia até a Disney, passando por São Bartolomeu e Portugal.

Quando Neymar jogava no Paris Saint-Germain, ela também visitava com frequência a capital francesa.

Rafaella aproveita sua visibilidade para apoiar causas sociais, como sua atuação como embaixadora da ONG Missions Ministry em Moçambique.

"Procura saber o que faço da minha vida"

O parentesco com Neymar abriu portas, mas também trouxe desafios.

Rafaella costuma rebater os haters na rede, especialmente quando o assunto é a influência do irmão no seu sucesso.

Ela já protagonizou momentos de tensão, sempre divulgados nas colunas de fofocas, como o de que ela teria brigado na Sapucaí com um grupo de convidados por conta de um suposto mal-entendido relacionado a sua área no camarote.

Suas participações em ensaios e desfiles de samba também já renderam críticas, com a empresária sendo chamada de "inimiga de bateria".

Outros comentários maldosos eram de que ela só poderia sambar com a "nota dó" e que a Alcione deveria intervir, pois Rafaella estava "deixando o samba morrer".

Ainda por causa do carnaval, Rafaella polemizou nas redes com Gina Indelicada, famosa página de humor e fofocas.

Gina comentou que o samba de Rafaella era "mais duro do que minha conta bancária".

A "sister" respondeu: "Pena que sua conta bancária não é igual a minha”. Gina ironizou: “Agradeça ao Neymar”.

O bate-boca seguiu e Rafella deixou um recado: “Procura saber um pouquinho mais da minha vida, o que eu realmente faço, além de ser irmã do Neymar”.

Trabalho na Unicef

Aproveitando a fama como influenciadora digital, Rafaella se dedica a causas sociais, incluindo seu trabalho com a UNICEF.

Embora alguns detalhes sejam mais reservados, sabe-se que ela participou de campanhas voltadas para ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Ela promove lives beneficentes e é embaixadora da ONG Missions Ministry, de Moçambique.

