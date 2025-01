Morre Estela, irmã do ator Ary Fontoura, aos 100 anos

A- A+

Morreu neste sábado, aos 100 anos de idade, em Curitiba, a professora Estela Beira Fontoura da Costa, irmã mais velha do ator Ary Fontoura.

Segundo o obituário da Prefeitura de Curitiba, ela faleceu em casa, mas a causa da morte não foi divulgada.

Além de Ary, que atualmente está com 91 anos, ela era irmã de Ivan Fontoura, que faleceu em 2023 aos 96 anos.

No Instagram, Ary disse que aquele era “um dos dias mais tristes da minha vida”:

“Eu entendo todos os planos de Deus. Dói muito saber que você não estará mais aqui e que será impossível ouvir sua voz. Vou ter que me contentar com a luz que você deixou em nossas vidas. O seu jeitinho jamais será esquecido, assim como todos os conselhos, o carinho e o seu jeito de falar. O meu amor é eterno.”



Ele prosseguiu: “Agora você se juntou aos nossos irmãos. E se alguém me perguntar como você era, simplesmente direi que minha irmã era incrível e iluminada. Afinal, a morte é a única certeza que temos nesta vida. Mesmo de longe, aprendi com você que o amor é eterno e que, mesmo na ausência, você sempre estará ao meu lado. Descanse em paz, minha irmã. Te amo para sempre!”

Em entrevista, Ary Fontoura contou certa vez que a irmã estava aposentada, mas que, apesar de nunca ter estudado teatro, fazia pontas em comerciais de televisão em Curitiba apenas para se divertir.



Veja o post do ator

Veja também

séries Tem 4 milhões de dólares sobrando? A casa de "Breaking Bad" está à venda