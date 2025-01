Morre o cineasta Jeff Baena, marido de Aubrey Plaza, aos 47 anos

A- A+

O mundo do cinema perdeu um de seus talentos com a morte do cineasta Jeff Baena, aos 47 anos, nessa sexta-feira (3). O diretor, que era marido da atriz Aubrey Plaza, foi encontrado sem vida em sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos.



As autoridades locais ainda não divulgaram a causa da morte.

Jeff Baena ganhou destaque no cenário do cinema independente com obras que exploravam temas diversos, transitando entre comédia, drama e suspense.



Entre seus trabalhos mais notáveis estão "A Vida depois de Beth" (2014); "As Pequenas Horas" (2017); "Entre Realidades" (2020); e "Um Amor na Itália" (2022).

Casado com Aubrey Plaza desde 2021, Baena não teve filhos. A atriz, conhecida por seu trabalho em produções como Parks and Recreation e White Lotus, ainda não se manifestou publicamente sobre a perda.



