Menino Ney? Neymar diz que agora "é um homem" e faz coro a polêmica declaração de CR7

A- A+

De volta aos poucos ao futebol depois de uma lesão que o afastou do esporte por mais de um ano, Neymar tem futuro incerto no Al Hilal, mas garante estar feliz na Arábia Saudita. Em entrevista à CNN, o jogador de 32 anos relembrou feitos da carreira e contemporizou as críticas de que teria potencial para alcançar mais do que alcançou nos gramados do mundo.

Na entrevista, Neymar afirmou ter conquistado "muito mais do que poderia esperar" e falou do próprio amadurecimento ao longo dos anos, citando os filhos: Davi Lucca, com Carol Dantas; Helena, com Amanda Kimberly; e Mavie, com Bruna Biancardi, grávida da quarta filha do craque.





— Muitas coisas mudaram. Eu era um menino. Hoje, sou um homem. Hoje, tenho uma família. Tenho meus filhos — afirmou o astro brasileiro. — Ao longo dos anos, tenho aprendido muito, passei por muitas dificuldades, mas consegui superar todas elas (...) Conquistei muito mais do que poderia esperar. Estou muito feliz com minha carreira, com as coisas que fiz, onde joguei. Obviamente, você pensa no que poderia ter feito aqui e ali, mas tudo faz parte do futebol. Você nunca vai ganhar todos os troféus. Estou muito feliz com tudo que fiz até agora.

Neymar também se pronunciou sobre a polêmica declaração de Cristiano Ronaldo, hoje também na Arábia Saudita, no Al Nassr. O brasileiro disse concordar com o português de que a liga de futebol saudita é atualmente mais forte que a francesa, na qual atuou pelo Paris Saint-Germain.

— O nível da Saudi Pro League está aumentando e, pelo que vejo, é melhor que a Ligue 1. A Ligue 1 tem seus pontos positivos. A liga é muito forte. Eu joguei nela, então sei disso bem — destacou. — [Mas] Hoje, os jogadores da Saudi Pro League são melhores. A Arábia Saudita me surpreendeu positivamente. As pessoas, o país, as cidades, a cultura. Acho que é um país que está em constante crescimento. Também sediará a Copa do Mundo de 2034, o que acho que será incrível.

Apesar de ressaltar sua felicidade em Riad, Neymar destacou que seria incrível reeditar o trio MSN, com Lionel Messi e Luis Suárez, em meio a especulações de que poderia se transferir para o Inter de Miami, no qual os ex-companheiros de Barcelona atuam.

Veja também

BASQUETE Nova Miss América namora gigante de 2,13m da NBA; vídeo mostra reação do astro à vitória dela