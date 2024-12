A- A+

Futebol Neymar marca gol e participa de outro em amistoso do Al-Hilal; confira Brasileiro está recuperado de lesão na coxa direita e foi titular no jogo-treino contra o Al Fayha, nesta segunda-feira (30)

Recuperado de uma lesão na posterior da coxa direita, Neymar esteve em campo, nesta segunda-feira (30), para um amistoso do Al-Hilal contra o Al Fayha, no centro de treinamento do atual campeão árabe.

#الهلال يتقدم بهدفين مقابل لا شيء في نهاية الشوط الأول من اللقاء الودي أمام "الفيحاء" pic.twitter.com/tFimjzDjCD — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 30, 2024

Titular na movimentação, o brasileiro participou dos dois gols da vitória do time comandado por Jorge Jesus por 2x0. Confira nos vídeos abaixo.

"نيمار" والهدف الأول pic.twitter.com/jP7f77LfWr — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 30, 2024

No primeiro gol, o camisa 10 recebeu de Malcom e bateu de primeira no canto direito do goleiro. Já no segundo tento, o astro ajudou a roubar a bola e fez o corta-luz para o gol do ex-jogador do Corinthians.

Lesão de Neymar

Neymar machucou a coxa no dia 04 de novembro, no jogo contra o Esteghlal, pela Champions Asiática. Ele tinha entrado em campo no segundo tempo, mas saiu com menos de 30 minutos após ser acionado.

À época, o duelo marcara o retorno do brasileiro ao time, após ficar mais de um ano afastado dos gramados por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo

