FUTEBOL Zidane é favorito para assumir seleção francesa? Saiba por que ídolo não é unanimidade Campeão do mundo com a França em 1998 já destacou desejo de liderar equipe nacional 'para encerrar ciclo', mas federação hesita, e outros nomes são cotados

Longe dos trabalhos de treinador de futebol desde 2021, quando encerrou a vitoriosa passagem pelo Real Madrid, Zinedine Zidane é o favorito para assumir a seleção francesa após a saída de Didier Deschamps. O atual técnico anunciou que não vai renovar seu contrato e deixar o cargo ao fim da Copa do Mundo de 2026 (ou até antes, caso a equipe não se classifique para o Mundial).

— Estou aqui desde 2012 e meu contrato vai até 2026, a próxima Copa do Mundo. Ele termina aí porque precisa parar em algum momento. Na minha mente, está muito claro. Eu dei tudo de mim com o mesmo desejo e paixão para manter a seleção francesa no mais alto nível, mas 2026 é suficiente — destacou Deschamps, campeão da Copa como jogador em 1998 e como técnico em 2018.





Deschamps já indicara, no passado, que Zidane um dia poderia assumir o cargo. Ainda de acordo com o L'Équipe, a partir da decisão do atual técnico, tomada "há meses", o nome do colega multicampeão voltou a ganhar força nos bastidores. Zidane, no entanto, estaria longe de ser uma unanimidade na corrida pela sucessão.

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, por exemplo, evitou o assunto ao ser questionado por jornalista do "L'Équipe".

— Não vou entrar nesse debate. Didier tem dois anos de contrato e, por respeito a ele, sua equipe e os jogadores, a questão de sua sucessão não se coloca hoje. Quero que Didier trabalhe em paz, pois temos desafios significativos pela frente — disse ele.

Zidane tem afirmado que está feliz com sua vida atual, focada nos cuidados dos filhos e dos netos, embora nunca tenha escondido o desejo de treinar a seleção de seu país. Disse, porém, que a data de realização desse sonho não depende dele. Campeão do Mundo com Zizou em 1998, Christophe Dugarry já foi a pública defender a nomeação do amigo. Já Jean-Michel Larqué disse apostar que o futuro comandante dos Bleus não será o ex-meia.

Outros cotados

Zidane é celebrado pelas conquistas como jogador e como treinador do Real Madrid (foi tri da Liga dos Campeões entre 2016 e 2018, por exemplo), mas está "parado" na função desde 2021. Outros nomes são cotados para o cargo, como o do ex-jogador Thierry Henry.

Embora não tenha alcançado o mesmo sucesso no futebol de clubes que o compatriota, o ex-atacante do Arsenal chamou a atenção no comando da seleção sub-21 da França, levando o time à final da Olimpíada de Paris-2024. Segundo a imprensa internacional, outro concorrente que não pode ser esquecido é Hervé Renard, que tem experiência no comando de seleções e obteve sucesso na gestão do time feminino da França.

Não está descartada a opção de um estrangeiro assumir um posto. Na imprensa internacional, fala-se dos nomes do ex-treinador do Liverpool Jürgen Klopp e do atual técnico do Manchester City, Pep Guardiola. Ambos expressaram o desejo de treinar uma seleção nacional. Ex-treinador do Christophe Galtie e hoje no Al-Duhail, do Catar, Christophe Galtier e Rudi Garcia, ex-Napoli, também se colocaram à disposição.

