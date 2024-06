A- A+

A final entre Mavericks x Celtics está chegando ao fim? O Boston Celtics está a uma vitória de vencer a NBA pela 18ª vez e quebrar um jejum de 16 anos.



Nesta sexta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), ocorre o jogo 4 entre Mavericks x Celtics, com o Boston visitando o Dallas Mavericks pelo jogo 4 das finais da temporada 2023/24.



A partida acontece no American Airlines Center, em Dallas, e será transmitida ao vivo pela Band, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e Star+ e NBA League Pass, no streaming.

Melhor equipe da temporada regular, os Celtics estão diante do primeiro match posaint para o troféu, após abrirem três a zero na série melhor de sete. Na história dos playoffs da NBA, esta vantagem nunca foi revertida. Após ganharem os dois primeiros jogos em casa, venceram em Dallas por 106 a 99, na última quarta. O ala Jaylen Brown foi o grande destaque, com 30 pontos, oito rebotes e oito assistências.

Basta um novo triunfo nas próximas quatro partidas (se necessário) para encerrar a temporada. Enquanto isso, os Mavericks estão em apuros e tentam desfiar a história da principal liga de basquete do mundo. Liderados pelos armadores Luka Doncic (expulso na quarta) e Kyrie Irving, tentam evitar a "varrida" e sonhar com uma virada quase impossível.

Mavericks e Celtics: onde assistir ao vivo ao jogo 4?

Mavericks x Celtics: qual é o horário do jogo 4?

Dallas Mavericks e Boston Celtics se enfrentam pelo jogo 4 das Finais da NBA, no American Airlines Center, em Dallas, às 21h30 (de Brasília) do dia 14 de junho.

Prováveis escalações:

Dallas Mavericks: Luka Doncic, Kyrie Irving, Derrick Jones Jr., P.J. Washington e Daniel Gafford;

Boston Celtics: Derrick White, Jrue Holiday, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Al Horford.

Quais são as datas e horários das finais da NBA?

Jogo 4: dia 14 de junho, às 21h30, em Dallas

Jogo 5*: dia 17 de junho, às 21h30, em Boston

Jogo 6*: dia 20 de junho, às 21h30, em Dallas

Jogo 7*: dia 23 de junho, às 21h, em Boston

* Se necessário

