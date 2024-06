A- A+

NBA Celtics vencem Dallas no primeiro jogo das Finais da NBA Equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (9)

Com o retorno decisivo de Kristaps Porzingis, o Boston Celtics derrotou o Dallas Mavericks em sua quadra nesta quinta-feira (6) por um retumbante 107 a 89 no início das finais da NBA.

Porzingis, que estava afastado desde o dia 29 de abril devido a uma lesão muscular, marcou 20 pontos em 21 minutos depois de começar a partida no banco, em uma atuação arrasadora contra seu ex-time.

Luka Doncic, a grande estrela destes playoffs, brilhou com 30 pontos e 10 rebotes em seu primeiro jogo das finais da NBA, mas seu parceiro Kyrie Irving ficou com 12 pontos para o Mavericks, que ficou em desvantagem desde o primeiro quarto com uma diferença que chegou a 29 pontos.

"Obviamente, alguém como ele (Doncic) vai marcar seus pontos. Nosso trabalho é limitar os outros jogadores da melhor maneira possível", disse o astro do Boston, Jayson Tatum. "Mas é apenas uma partida. Estas são as finais da NBA, elas não vão desaparecer facilmente".

Empurrado por sua torcida, o Boston nem sofreu com a noite discreta de Tatum, que registrou 16 pontos e 11 rebotes, enquanto Jaylen Brown marcou 22 pontos.

O Celtics, que perdeu há dois anos nas Finais para o Warriors, impôs sua maior experiência na primeira rodada deste duelo contra o Mavericks, o convidado inesperado no grande palco após terminar na quinta colocação na Conferência Oeste.

Kyrie Irving, recebido com enormes vaias por seus ex-torcedores, desta vez não deu apoio suficiente a Doncic, que mal distribuiu uma assistência diante da pouca eficiência de seus companheiros.

O Mavericks esboçou uma tentativa de reação ao diminuir a diferença para oito pontos (72-64) no meio do terceiro quarto, mas o Boston Celtics resistiu à pressão graças ao sucesso na linha externa, com um total de 16 cestas de 3 pontos marcados em 42 tentativas (38,1%), contra apenas 7 dos 27 (25,9%) de seu adversário.

