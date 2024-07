Mbappé pede para que eleitores votem após resultados catastróficos do 1º turno na França

A- A+

O capitão da seleção de futebol da França, Kylian Mbappé, declarou na quinta-feira (4) que é "urgente ir votar" após os "resultados catastróficos" do primeiro turno das eleições legislativas francesas, nas quais o partido de extrema-direita Agrupamento Nacional (RN) terminou em primeiro lugar.

"Mais do que nunca, é preciso ir votar. É realmente urgente. Não podemos deixar o país nas mãos dessas pessoas, é realmente urgente. Vimos os resultados, é catastrófico", afirmou o atacante, que está na Alemanha, onde na sexta-feira a França enfrenta Portugal nas quartas de final da Eurocopa.

As falas do jogador francês ocorrem devido ao sucesso obtido pelo Reagrupamento Nacional (RN), partido de extrema-direita dirigido por Marine Le Pen, que foi o mais votado no primeiro turno das eleições legislativas antecipadas da França, realizadas no dia 30 de junho, de acordo com as estimativas iniciais divulgadas por institutos de pesquisa logo após o fechamento das urnas, às 20h (15h em Brasília).

Em um pleito marcado por um alto comparecimento — possivelmente o maior em décadas —, a sigla e seus aliados conquistaram 34% dos votos, segundo os levantamentos de boca de urna.

A coalizão de governo de Emmanuel Macron ficou apenas na terceira colocação, com 20,3%, superado pela Nova Frente Ampla, de esquerda (28,1%).

Antes das eleições, o jogador já havia feito um apelo devido às prévias que indicavam uma crescente da extrema-direita na França.

Durante uma coletiva de imprensa, quando perguntado sobre o assunto, Mbappé convocou os jovens para votação.

“Estamos num momento crucial na história do país. Você tem que saber resolver as coisas e ver suas prioridades. Somos cidadãos acima de tudo, não devemos estar desligados do mundo. Estamos numa situação sem precedentes. Quero dirigir-me a todos os franceses e, em particular, à geração jovem. Vemos que os extremos estão às portas do poder. Temos a possibilidade de mudar tudo”, afirmou o jogador do Real Madrid.

O segundo turno de votação será realizado já neste domingo (7).

