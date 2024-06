A- A+

Surfe Italo, Medina e Yago se garantem nas quartas de final da etapa de Saquarema Nesta sexta-feira (28), a definição da etapa do Circuito Mundial deve acontecer com boa presença de público

Os brasileiros tiveram um desempenho positivo nesta quarta-feira, na disputa das oitavas de final da etapa de Saquarema e avançaram na competição. Italo Ferreira, Yago Dora e Gabriel Medina venceram suas respectivas baterias e seguem como candidatos ao título da oitava etapa do Circuito Mundial de Surfe.



Primeiro a cair na água, Italo Ferreira não deu chances ao seu adversário. O surfista potiguar se garantiu nas quartas com sobras ao emplacar duas ótimas pontuações. Com uma nota 9 e outra 8.5, ele dominou a disputa desde o início diante de Rio Waida, da Indonésia, que fez 11,70 no total.



Ítalo Ferreira vence a bateria contra Rio Waida. E essa foi a onda absurda que lhe rendeu uma nota 9 #WSLBrasil pic.twitter.com/0Zp8sS8UDr — WSL Brasil (@WSLBrasil) June 27, 2024

Já Gabriel Medina não teve a mesma sorte e obteve a classificação com vitória apertada sobre Cole Houshmand. Em um duelo bem equilibrado, onde a escolha das ondas foi fundamental, o brasileiro obteve 9,60 contra 9,27 do americano.



Gabriel Medina conhece o caminho, fiquem tranquilos #WSLBrasil pic.twitter.com/hHTWNdGmbf — WSL Brasil (@WSLBrasil) June 27, 2024

Yago Dora completou o dia de triunfos dos brasileiros em Saquarema ao encarar Crosby Colapinto. Atual campeão da etapa, o catarinense exibiu um aéreo e alcançou logo uma nota 7,83.

Colapinto teve dificuldades e fez uma apresentação apenas mediana. Assim, Yago não teve dificuldades em fechar a somatória com 13,90, contra 10,83 do seu rival.



Yago Dora vence a bateria contra Crosby Colapinto, e está nas quartas de final do #VivoRioPro apresentado por Corona. #WSLBrasil pic.twitter.com/2sEgKGVRke — WSL Brasil (@WSLBrasil) June 27, 2024

Com a classificação para as quartas, os brasileiros melhoraram sua posição no ranking. Medina ocupa a sexta posição, seguido de Italo Ferreira, em sétimo, e Yago Dora, no oitavo posto. John John Florence lidera a lista.



Os confrontos para a próxima fase já estão definidos. Italo Ferreira enfrenta o japonês Connor O'Leary enquanto Gabriel Medina terá como adversário, Griffin Colapinto. Em caso de triunfo dos brasileiros nas quartas, haverá uma semifinal nacional em Saquarema.





Yago Dora não terá vida fácil. O seu rival vai ser o havaiano John John Florence, líder do ranking do Circuito Mundial. Completando a rodada, Ethan Ewing desafia Jordy Smith.



Nesta sexta-feira, os classificados voltam a cair nas águas de Saquarema e a definição da etapa do Circuito Mundial deve acontecer com boa presença de público.



Confira abaixo o resultado das oitavas de final



Connor O´Leary 10,27 x 8,40 Jack Robinson

Italo Ferreira 17,50 x 11,70 Rio Waida

Griffin Colapinto 12,40 x 11,34 Liam O'Brien

Gabriel Medina 9,60 x 9,27 Cole Houshmand

John John Florence 14,44 x 8,00 Seth Moniz

Yago Dora 13,90 x 10.83 Crosby Colapinto

Ethan Ewing 13,67 x 8,50 Ramzi Boukhiam

Jordy Smith 12,10 x 7,30 Ryan Callinan

Veja também

Troféu Brasil Atletismo: Pernambucano é vice e Paulo André se machuca na final dos 100m; veja