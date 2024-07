Meia Maratona Eu Amo Recife chega a 11ª edição

A- A+

As ruas do Recife Antigo serão palco mais uma vez da Meia Maratona Eu Amo Recife, uma das corridas mais tradicionais da cidade e que este ano chega a sua 11ª edição. Entre as novidades, a categoria elite, que terá um espaço exclusivo na frente da largada, que volta para o Cais da Alfândega. O pelotão de elite masculino e feminino, nas distâncias de 10 km e 21 km, devem ter os tempos homologados em provas oficiais e estarão aptos a receber a premiação oficial da corrida.



A Eu Amo Recife engloba corredores de vários níveis, do iniciante ao pelotão elite, com os percursos de 21 km, 10 km e 5 km. Neste ano, mantém-se novamente em todos os percursos, além de mais de 10 atrações musicais que estarão posicionadas em pontos estratégicos para animar os participantes. As inscrições podem ser feitas pelo portal SouCorredor.com.br.



“A Meia Maratona Eu Amo Recife já se consolidou no calendário de corridas do nosso país, e este ano mais uma vez devemos bater recorde de público. Ainda faltando mais de 30 dias, já são mais de três mil inscritos. Somos uma competição esportiva, mas também um verdadeiro festival de celebração da cidade”, reforça Eduardo Couceiro, diretor-presidente do Instituto Incentiva, organizador do evento.



Campanha de doação de tênis



Outra novidade este ano, é a campanha “Passos solidários, seu tênis não pode parar.” Uma iniciativa solidária da Meia Maratona Eu Amo Recife que visa arrecadar calçados esportivos usados, mas em bom estado para beneficiar atletas carentes da região. Os corredores poderão participar da campanha fazendo a doação no ato da retirada dos kits.



“A prática de esportes é uma ferramenta poderosa para a inclusão social, e a doação de um par de tênis pode fazer uma grande diferença na vida de quem mais precisa. Vamos destinar as doações para os projetos Atletismo Campeão, Atletas Paralímpicos e Atletismo Sport que atuam no CT Santos Dumont”, completou Couceiro.



Outras instituições e projetos poderão solicitar as doações através do e-mail [email protected] ou procurar diretamente o coordenador da ação Valmir Santos da Assessoria Esportiva Motivação.

