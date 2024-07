A- A+

Jogos Olímpicos Olimpíadas: relembre a melhor campanha do Brasil na história dos Jogos Olímpicos Às vésperas das Olimpíadas de Paris, delegação do Brasil tem inspiração em um passado não tão distante para repetir bons resultados

A jornada do Brasil nas Olimpíadas de Paris iniciam oficialmente nesta sexta-feira (26). Para esta edição do maior evento esportivo do planeta, a delegação brasileira observa no passado o que pode servir de inspiração para o sucesso no presente e também no futuro.

Tóquio 2020. Esse, com certeza, é o maior norte de inspiração do Time Brasil para as Olimpíadas deste ano. Em um período marcado ainda pela pandemia de Covid-19, o país viu, nessa edição dos jogos, um motivo para celebrar.

Isso porque o Brasil estabeleceu sua melhor campanha na história dos Jogos Olímpicos. As madrugadas e manhãs dos milhões de brasileiros foram coroadas com 21 medalhas, ao todo, sendo sete de ouro, seis de prata e oito de bronze.

A campanha no Japão superou o resultado dos jogos do Rio, em 2016, quando o país conquistou 19 medalhas.

Às vésperas do que pode ser outra campanha histórica para o Brasil, relembre alguns momentos do melhor resultado do país em uma edição de Jogos Olímpicos.

Primeiras medalhas

A primeira medalha brasileira em Tóquio veio de um esporte estreante nos Jogos Olímpicos - o skate. Kevin Hoefler garantiu a prata na modalidade do Skate Street masculino, logo no segundo dia de competição.

No mesmo dia, o Brasil conquistou sua primeira medalha de bronze. Daniel Cargnin subiu ao pódio ao ficar em terceiro lugar no judô.

É BRONZE, É DO BRASIL!!!!



É na casa do judô, é histórico!



Daniel Cargnin derrota Baruch Shmailov por waza-ari e fica com o bronze nos #JogosOlimpicos #Tokyo2020



É a primeira medalha do #Judo

na competição! A segunda do !



Valeu demais, @dadscargnin! Você é fera pic.twitter.com/dlwAaVOdg7 — Time Brasil (@timebrasil) July 25, 2021

Fadinha voando

A campanha do Brasil também foi marcada por um momento histórico. Rayssa Leal cravou seu nome na história dos Jogos Olímpicos ao conquistar a medalha de prata no Skate Street feminino. A fadinha, como é conhecida, se tornou medalhista mais jovem da história da delegação brasileira, aos 13 anos e 203 dias, e mostrou que seu voo estava apenas começando.

Ondas douradas

Se a primeira medalha do Brasil - a prata - veio de um esporte estreante nos jogos, a primeira medalha de ouro também seguiu o mesmo caminho. No surfe, o potiguar Ítalo Ferreira conseguiu dominar o mar e tornou as ondas japonesas douradas.

Se um é bom, dois é melhor

Ganhar uma medalha em uma olimpíada, independente de qual seja, já é algo memorável. Agora ganhar duas medalhas em uma mesma edição dos jogos é para ficar na história. E Rebeca Andrade conseguiu. Com uma prata e um ouro na ginástica artística, a brasileira se tornou a primeira mulher ginasta campeã olímpica do Brasil e a primeira atleta brasileira com duas medalhas em uma mesma edição dos jogos.

Bronzes históricos

Outro destaque da campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio foi a medalha de bronze no tênis. A dupla formada por Luisa Stefani e Laura Pigossi levou o país ao pódio da modalidade pela primeira vez na história.

Que vitória ÉPICA! Quatro match points salvos para conquistar uma medalha INÉDITA para o #TimeBrasil! Luisa Stefani e Laura Pigossi, medalhistas olímpicas! #Tokyo2020



: Gaspar Nobrega/COB pic.twitter.com/FJ26rUdXkJ — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) July 31, 2021

Assim como o tênis, o boxe também repetiu o script do bronze histórico. No masculino, Abner Teixeira conquistou a primeira medalha do Brasil na modalidade.

É BROOOOONZE



Abner Teixeira perde p/ Julio La Cruz na semifinal e é medalhista de bronze nos #JogosOlimpicos



O boxe brasileiro está fazendo bonito demais em Tóquio



Gaspar Nóbrega/COB pic.twitter.com/vpy3X6xtL6 — Time Brasil (@timebrasil) August 3, 2021

Ouro em dose tripla

Já na reta final dos jogos de Tóquio, especificamente no penúltimo dia da olimpíada, o Brasil conseguiu um feito histórico: a delegação conquistou três ouros no mesmo dia. O primeiro do dia veio com Isaquias Queiroz que, na canoagem de velocidade, remou forte em direção ao lugar mais alto do pódio.

A segunda medalha do dia saiu do boxe. Após começar perdendo, Hebert Conceição conseguiu virar a luta contra o ucraniano Oleksandr Khyzniak com um nocaute e conquistou outra medalha memorável para o país.

Medalha de OURO para o Brasil!



Hebert Conceição conquista a 18ª medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio na categoria peso médio do boxe! #Tokyo2020 #Boxing pic.twitter.com/I8GzJZKqBy — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) August 7, 2021

Por último, mas não menos importante, o terceiro ouro veio da seleção masculina de futebol. Com gol de Malcom, na prorrogação, o Brasil derrotou a Espanha por 2x1 e conquistou o bicampeonato olímpico.

Além dos medalhistas já citados anteriormente, confira abaixo a lista de todos os medalhistas olímpicos em Tóquio, que ajudaram o Brasil a conseguir sua melhor campanha na história das olimpíadas:

Medalhas de Ouro

Ana Marcela Cunha – maratona aquática.

Isaquias Queiroz - canoagem de velocidade C1 1000m.

Ítalo Ferreira – surfe.

Herbert Conceição – boxe na categoria peso médio.

Martine Grael e Kahena Kunze – vela.

Rebeca Andrade – medalha no salto da ginástica artística.

Time de Futebol Masculino

Medalhas de Prata

Kelvin Hoefler – skate street.

Pedro Barros – skate park.

Rayssa Leal – skate street.

Rebeca Andrade – medalha na ginástica artística feminina individual.

Beatriz Ferreira – boxe categoria peso leve.

Time de Vôlei Feminino

Medalhas de Bronze

Abner Teixeira – boxe, peso pesado.

Alison dos Santos – atletismo: 400 metros com barreiras.

Bruno Fratus – natação, nos 50 metros livre.

Daniel Cargnin – judô, na categoria peso meio-leve, até 66 kg.

Fernando Scheffer – natação, nos 200 metros livre.

Luisa Stefani e Laura Pigossi – dupla de tênis.

Mayra Aguiar – judô, na categoria meio-pesado, de até 78 kg.

Thiago Braz – salto com vara.

