Olimpíadas Paris 1900 e 1924: confira como foram as outras duas edições das Olimpíadas na França Paris foi sede da maior competição multiesportiva do mundo também nos anos de 1900 e 1924

Pela terceira vez na história, a França sediará uma edição dos Jogos Olímpicos. As duas primeiras oportunidades foram no início do século passado, nos anos de 1900 e 1924. Relembre aqui como foram as disputas anteriores.

Paris 1900

Após a primeira edição da Era Moderna, em Atenas, na Grécia, os Jogos Olímpicos aconteceram em Paris, na terra do seu criador, Pierre de Coubertin, mais conhecido como o “Barão de Coubertin”. Uma edição atrapalhada, disputada ao longo de cinco meses, e vendida com outro nome, o de “Concurso Internacional de Exercícios Físicos e Esportes”.

Contra a vontade do criador, a edição foi a primeira com participação feminina. A primeira campeã olímpica foi uma inglesa, a tenista Charlotte Cooper. Em vez de medalhas de ouro, prata e bronze, alguns atletas foram premiados com pratos, guarda-chuvas e carteiras. Tinham até times com atletas de diferentes países.

A bagunça foi tanta que um jornalista dinamarquês, que estava em Paris para cobrir a competição, foi convidado para substituir um atleta de cabo de guerra e...saiu com a medalha de ouro em equipe. O cubano Ramón Fonst foi o primeiro latino-americano a ganhar uma medalha nos Jogos, com o primeiro lugar no pódio na espada individual.

Houve dificuldade em contabilizar todas as medalhas conquistadas, mas oficialmente é dito que a França foi a maior medalhista, com 27 ouros, 38 pratas e 37 bronzes. Mesmo sem presença oficial do Brasil na disputa, o país teve um “representante” no evento: Adolphe Klingelhoefer, filho de um vice-cônsul brasileiro na França, mas que era considerado também brasileiro segundo a Constituição de 1824 que vigorava na época.

Paris 1924

Foi há 100 anos que surgiu o lema olímpico mais famoso: citius, altius, fortius (mais rápido, mais alto, mais forte). Nesta edição, o norte-americano William DeHart Hubbard se tornou o primeiro atleta negro a conquistar uma medalha de ouro olímpica numa prova individual. Ele venceu o salto em distância com a marca de 7,44m.

Em 2024, os franceses esperam deixar uma imagem bem diferente do que foi em 1924. Relatos da época dão conta que o público vaiava constantemente os vencedores de outros países, impedindo a execução de hinos estrangeiros nas cerimônias de premiação.

Pela primeira vez na história dos Jogos, atletas ficaram instalados numa vila olímpica. Nesta edição, os Estados Unidos ficaram em primeiro, com 45 ouros, 27 pratas e 27 bronzes. Os anfitriões terminaram em segundo, com 14 conquistas, 15 vices e 13 vezes o terceiro lugar.

E o Brasil?

Ao todo, o Brasil levou 12 atletas, divididos em três modalidades: atletismo, remo e tiro esportivo. Nenhuma mulher, diga-se. Alfredo Gomes (porta-bandeira) foi o primeiro negro brasileiro a competir em uma Olimpíada. A nação não faturou medalhas.

Fonte: Almanaque Olímpico

