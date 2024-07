Olimpíadas: confira qual é a atual maior hegemonia dos esportes coletivos

A- A+

Nas Olimpíadas, entre disputas de homens e mulheres, quem carrega a maior hegemonia dos esportes coletivos são os Estados Unidos com a sua seleção feminina de basquete. As americanas venceram as últimas sete edições e na capital francesa podem bater o recorde de mais títulos consecutivos.

A Olimpíada de Paris terá a disputa de oito esportes que são essencialmente coletivos e que os países definem ‘seleções’ para representá-los - basquete, basquete 3x3, futebol, handebol, hóquei sobre grama, polo aquático, rugby de 7 e vôlei.

Disputa polarizada

As mulheres disputam o basquete nos Jogos Olímpicos desde a edição de Montreal, em 1976. De lá para cá, são 12 edições da bola laranja nas mãos das atletas.

Apenas duas seleções subiram ao lugar mais alto do pódio no basquete feminino, os Estados Unidos e a antiga União Soviética. A rivalidade entre as duas maiores potências do século 20 ditou muito os resultados das primeiras edições.

Em 1976, as soviéticas bateram as americanas no Canadá. Mas a revanche não veio de imediato, já que os países rivais adotaram a decisão política de boicotar a edição em que o rival sediou os Jogos.

Dessa forma, a União Soviética voltou a ganhar na Olimpíada seguinte, em 1980, na cidade de Moscou. E por sua vez, os Estados Unidos conquistaram o primeiro ouro nos Jogos de Los Angeles, em 1984.

O esperado novo duelo entre americanas e soviéticas só aconteceu em 1988, em Seul. Dessa vez as americanas levaram a melhor na semifinal e depois conquistaram o ouro contra a Iugoslávia.

Em 1992, em Barcelona, quando a URSS já havia sido dissolvida e estava disputando sobre a bandeira da Equipe Unificada, foi que a prova real foi tirada. As antigas repúblicas soviéticas impuseram a última derrota ao EUA no basquete feminino.

A partir de Atlanta 1996 - quando bateu o Brasil na decisão -, os Estados Unidos venceram todas as sete edições até aqui - 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2021. E para 2024, são novamente vistas como grandes favoritas ao ouro.

Novo recorde?

Com a vitória em Tóquio, em 2021, o time feminino de basquete dos Estados Unidos igualou a marca da equipe masculina de sete ouros seguidos. Os homens venceram na bola laranja de Berlim em 1936 até 1968, na Cidade do México. A sequência de vitórias norte-americanas só foi encerrada pela União Soviética, no ano de 1972, em Munique, pela diferença de apenas um ponto (51x50).

A prova coletiva que um país mais venceu

Já a maior invencibilidade de uma prova coletiva nos Jogos Olímpicos é da Coreia da Sul. No tiro com arco, na disputa de equipes femininas, o país asiático venceu todas as edições até aqui.

O esporte foi disputado em Olimpíadas de 1900 a 1920 e de 1972 até os dias atuais. Em 1988 foram adicionadas as provas por equipes em ambos os gêneros. E desde a edição que jogaram em casa, as coreanas conquistaram todas as medalhas de ouro - 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021.

