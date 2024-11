A- A+

ACIDENTE Motorista acusa John Kennedy, atacante do Fluminense, de bater em seu carro e fugir do local Leonardo Rabello voltava de partida no Maracanã quando teve o veículo atingido

Leonardo Rabello, de 43 anos, é torcedor do Fluminense. Ele relatou que o carro de uma empresa que pertence ao atacante John Kennedy bateu na parte lateral da traseira de seu veículo, entre Benfica e Del Castilho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A batida aconteceu no dia 22 de outubro, por volta de 22h (horário de Brasília).

Segundo o tricolor, ele voltava de um jogo no Maracanã quando o automóvel do atacante bateu em seu carro em alta velocidade, o motorista fugiu do local. Ao descer para verificar o estrago, a BMW 320 de John Kennedy fugiu do local rapidamente.

"Ele colidiu na traseira do meu carro, do lado esquerdo. Quando desci do carro para verificar, ele saiu em alta velocidade na direção da Rua Leopoldo Bulhões, ali por Maguinhos, Mandela, mas fui atrás dele. Ao chegar próximo, meu irmão conseguiu fotografar a placa do veículo. Era uma BMW 320. Na subida da Linha Amarela eu o perdi de vista", falou em entrevista a Record

Rabello seguiu o carro e mesmo sem conseguir acompanhar por uma longa distância, seu irmão fotografou a placa e, assim, descobriram que pertencia ao atacante do Fluminense. A partida em questão que aconteceu no Maracanã terminou em 1x0 para o tricolor contra o Athletico Paranaense. Na ocasião, John Kennedy não foi relacionado.

Torcedor do Fluminense acusa atacante John Kennedy de bater no seu carro e fugir.



Em entrevista à Record, o homem afirmou que tentou contato pelas redes sociais do jogador e do clube, mas não conseguiu.



@recordtvoficial | @balancogeral | @tinojunior pic.twitter.com/ye3HReRouG — Planeta do Futebol (@futebol_info) November 6, 2024

O GLOBO procurou a assessoria do jogador e do clube, mas não obteve resposta até o momento da publicação. O espaço segue em aberto.

