Mundial de Clubes de 2025: veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a competição

2025 é o ano da Copa do Mundo de Futebol. 32 participantes, oito grupos de quatro e partidas de eliminação direta começando nas oitavas de final. Uma competição emocionante e atrativa que sempre chama a atenção de praticamente todos, mas desta vez terá algo diferente: será baseada em clubes. A FIFA copiou o formato utilizado nas últimas sete Copas do Mundo de seleções (entre França 1998 e Catar 2022) e criou um evento que promete contar com a presença de River, Boca e dos melhores clubes do mundo.

O torneio já tem todos os grupos confirmados há vários meses. El Millonario se juntará ao E junto com Inter de Milão (Itália), Urawa Red Diamonds (Japão) e Monterrey (México); e xeneize estará em C com Bayern de Munique (Alemanha), Benfica (Portugal) e Auckland City (Nova Zelândia). Serão os dois únicos representantes argentinos. Os demais sul-americanos classificados são brasileiros, todos campeões das últimas quatro Libertadores: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.





Acontecerá nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho . Das 32 vagas disponíveis, 12 foram destinadas à União das Federações Europeias (UEFA), seis à Confederação Sul-Americana (Conmebol), quatro à Confederação Asiática ( AFC ), à Confederação Africana ( CAF ) e à América do Norte, América Central, e o Caribe (Concacaf), e um ao da Oceania (OFC) e do país anfitrião. A passagem para o representante local ficou nas mãos do Inter Miami, de Lionel Messi, por ter conquistado o MLS Supporter's Shield 2024 como melhor time da temporada regular.

Serão utilizados uma dezena de estádios onde serão disputadas as 63 partidas do campeonato – não haverá duelo pelo terceiro lugar. A partida inaugural contará com Inter Miami e Al-Ahly (Egito), integrantes da zona A, no dia 14 de junho, às 23h (horário argentino), no Hard Rock Stadium, em Miami. A final, por sua vez, será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

As outras 10 sedes que receberão os jogos são a Mercedes-Benz de Atlanta; Banco da América de Charlotte; o TQL de Cincinnati; o Rose Bowl em Los Angeles; Parque GEODIS em Nashville; Estádio Camping World em Orlando; Estádio Inter&Co em Orlando; Lincoln Financial Field na Filadélfia; Campo Lumen de Seattle; e Audi Field em Washington. A maior parte deles está localizada no leste do território norte-americano, foram utilizados para a Copa América de 2024 – vencida pela Argentina – e também serão sede da Copa do Mundo de 2026.

Grupos do Mundial de Clubes de 2025

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al-Ahly

Inter Miami

Grupo B

Paris Saint-Germain (PSG)

Atlético de Madri

Botafogo

Seattle Sounders

Grupo C

Bayern de Munique

Benfica

Boca Juniors

Cidade de Auckland

Grupo D

Flamengo

Chelsea

Clube León

Ter esperança

Grupo E

Rio da Prata

Inter de Milão

Monterrei

Diamantes Vermelhos Urawa

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

UlsanHD

Pôr do sol Mamelodi

Grupo G

Cidade de Manchester

Juventus

Wydad Casablanca

Al-Ain

Grupo H

Real Madrid

Salzburgo

Al-Hilal

Pachuca

