A- A+

Skate Brasil conquista três medalhas no mundial de Skate Park em Roma Brasil subiu no lugar mais alto do pódio no masculino e feminino

A brasileira Raicca Ventura foi dominante na final do Skate Park do Mundial de Roma neste domingo (22) e conquistou a inédita medalha de ouro. Já no masculino, o país onquistou a dobradinha com o título de Augusto Akio e a medalha de prata de Pedro Barros.

"Estou muito feliz", afirmou a skatista de 17 anos, em entrevista em inglês para a transmissão pela TV. "Este é melhor dia da minha vida. Obrigado mãe, obrigado pai", completou ela, misturando inglês e português.

"Obrigada, galera do Brasil. É isso, vamos Brasil. Ganhamos", vibrou Raica, após perguntar se poderia se pronunciar em português.

Melhor brasileira no ranking mundial, no quarto lugar, Raicca iniciou a final de maneira incisiva e conseguiu 89,68 logo em sua primeira volta. Cada uma das oito finalistas tinha direito a 3 voltas de 45 segundos cada uma e levava em consideração a melhor nota.

Em sua segunda volta, a brasileira foi ainda melhor e marcou 93,73. Ao final da segunda rodada, quem mais se aproximou de Raicca foi a japonesa Kusaki com 89,58.

Sem pressão, a brasileira arriscou na terceira e última tentativa, mas caiu logo no início da volta e permaneceu com os 93,73. Penúltima a entrar na pista, Hina conseguiu 91,44. Dona da melhor nota nas semifinais (88,21), a espanhola Naia Laso foi a última a se apresentar na final e ficou com 90,14.

Akio e Barros

Aos 23 anos, Akio era o único medalhista do Skate Park na Olimpíada de Paris a competir no Mundial de Roma e, por seu desempenho na França, entrou diretamente nas quartas de final na Itália.

Luigi Cini e Kalani Konig também disputaram a final, mas terminaram fora do pódio. Pouco antes da decisão masculina, Raicca Ventura conquistou o título mundial inédito para as mulheres brasileiras. Rayssa Leal também foi campeã mundial no Skate Street vencendo sete japonesas na final.

A primeira das três rodadas da decisão foi marcada por quedas ou desequilíbrios e apenas dois concorrentes conseguiram completar a apresentação de 45 segundos. O dinamarquês Viktor Solmunde liderou com 90,58, seguido pelo brasileiro Luigi Cini, com 87,49

Em busca de seu segundo título, o campeão de 2018, Pedro Barros, sofreu nova queda em sua segunda volta. Augusto Akio errou em sua última manobra, mas mesmo assim assumiu momentaneamente a terceira colocação. A segunda rodada manteve os dois primeiros colocados e colocou o sueco Hampus Winberg na terceira colocação, com 85,18.

Na última rodada, Pedro Barros completou, enfim, sua volta e conseguiu 90,72, assumindo a liderança, mas precisava esperar o desempenho dos outros sete finalistas. Antes de sua última tentativa, Akio fez sua tradicional apresentação com malabares e conseguiu uma volta sem falhas e arrancou a nota 93,53, roubando a liderança do compatriota Pedro Barros. Últimos a entrarem na pista, Luigi Cini e Kalani Konig caíram e não conseguiram buscar um lugar no pódio.

Augusto Akio festejou a conquista novamente mostrando sua habilidade com os malabares à beira da pista de Roma.





Veja também

Decisão Retrô perde para Anápolis e sai atrás na Final da Série D