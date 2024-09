Mundial Universitário de Praia: pernambucanos e paraibanos são campeões

A- A+

No último domingo, o Brasil se tornou campeão Mundial Universitário de Esportes de Praia nas modalidades Beach Soccer Masculino (masculino e feminino) e Beach Hand (masculino e feminino). A competição aconteceu no Rio de Janeiro e contou com a participação de 23 pernambucanos e paraibanos - entre atletas, treinadores e dirigentes - na delegação que representou a seleção brasileira, todos da Uninassau.

O Mundial Universitário de Praia foi o primeiro já realizado. "É um orgulho enorme e uma honra participar desse momento com os atletas. É o fruto do nosso esforço e a prova de que, com talento, dedicação e trabalho em equipe, podemos brilhar no cenário internacional", destaca Hermógenes Brasil, um dos dirigentes que comandou a delegação brasileira.

Atletas e treinadores que representaram o Brasil no Campeonato Mundial Universitário de Praia:

- Beach Soccer feminino: Alice Sarah (PB), Maria Leticia (PB), Ysrayane Alves (PB), Rafaella de Araujo (PB), Ingrid Rafaella (PE), Layza Alves (PE) e Natália dos Santos (PE);

- Beach Soccer Masculino: Robert Guilherme (PE), Talisson Hebert (PE) e Victor Bruno Andrade (PE);

- Beach Hand Feminino: Carolina Pires (PB), Lavínia Soares (PB), Thais Petrucci (PE) e Luiza Silva (PE);

- Beach Hand Masculino: Gustavo Vieira (PB);

Treinadores participantes:

- Beach Soccer Feminino: Regiane Santos (PE) e Maximiano Farias (PB);

- Beach Hand Feminino: Monique Costa (PB) e Monique Costa (PE).

