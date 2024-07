Nadal sofre, mas vence Navone e vai às semis em Bastad; Thiago Monteiro é eliminado

A- A+

Rafael Nadal, que tem os Jogos Olímpicos de Paris como seu próximo grande objetivo, se classificou para as semifinais do torneio ATP 250 em quadra de saibro, em Bastad, na Suécia, após vencer em quase quatro horas de jogo o argentino Mariano Navone, por 6-7 (2/7), 7-5 e 7-5.

Atualmente em 261º lugar no ranking da ATP, Nadal participa nesta competição na Suécia como convidado, no âmbito da preparação para os Jogos Olímpicos, onde vai disputar em simples e duplas (27 de julho a 4 de agosto) no saibro de Roland Garros.

Contra Navone, 36º do mundo, Nadal não começou bem nesta sexta-feira (19), deixando escapar o primeiro set no tie-break. Nessa parcial ele teve seu saque quebrado três vezes.

O duelo foi especialmente disputado, com longas trocas e alternativas constantes, numa batalha que poderia ter sido vencida qualquer um dos dois.

Mas Nadal recorreu à sua experiência nos momentos mais críticos, incluindo o último set, onde o placar ficou empatado em 5-5 até que o espanhol venceu dois games seguidos e garantiu o triunfo em 3 horas e 59 minutos.

"Foi muito disputado, longo e cansativo", disse Nadal, cuja vitória foi a segunda partida de três sets mais longa de sua carreira - depois da semifinal de Madri em 2009 contra Novak Djokovic, que durou 4h3min.

"Em alguns momentos ele estava no controle. Em outros eu estava no controle. No final, ninguém estava no controle. Essa é a verdade", acrescentou Nadal.

"Consegui aguentar fisicamente até o fim. Vamos ver como estarei amanhã. Hoje estou vivo e estou nas semifinais. Então isso é muito importante".

No sábado, nas semifinais, Nadal vai enfrentar o croata Duje Ajdukovic (130º), que venceu o brasileiro Thiago Monteiro (85º) por 6-2, 4-6 e 6-4.

Torneio ATP de Bastad

Simples - Quartas de final:

Rafael Nadal (ESP) x Mariano Navone (ARG/N.4) 6-7 (2/7), 7-5, 7-5

Duje Ajdukovic (CRO) x Thiago Monteiro (BRA) 6-2, 4-6, 6-4

