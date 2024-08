A- A+

Famosos "Não ligo mais", diz Joana Sanz sobre críticas por manter casamento com Daniel Alves Quando o caso de agressão sexual ganhou os holofotes, a modelo fez várias postagens em suas redes sociais que falavam sobre "aguentar firme"

Após aparecer pela primeira vez ao lado de Daniel Alves depois da prisão, a modelo Joana Sanz falou o que acha das críticas que vem recebendo por manter o relacionamento com seu marido após o caso de estupro, em dezembro de 2022. Nas redes sociais, Joana afirmou que não liga mais para as desaprovações.

Daniel Alves e Joana se conheceram em 2015 e se casaram dois anos depois, em Ibiza. Joana é a segunda esposa do jogador.



Quando o caso de agressão sexual ganhou os holofotes, a modelo fez várias postagens em suas redes sociais que falavam sobre "aguentar firme". Na época, a espanhola foi criticada por, supostamente, apoiar o marido.





Três dias antes de Daniel Alves ter a prisão preventiva decretada, em 20 janeiro de 2023, Joana havia perdido sua mãe, que teve um tumor no útero. Quando o jogador foi preso, a modelo chegou a gravar um vídeo gradecendo as mensagens de apoio pelo momento difícil que está passando e também postou uma foto de mãos dadas com o jogador que tinha como legenda "juntos".

Veja também

Futebol Internacional Cantor Ed Sheeran compra fatia de time da Premier League