FUTEBOL Thiago Silva, Daniel Alves, Marcelo: jogadores da Copa de 2014 que voltaram para atuar no Brasil Zagueiro atuava no Paris Saint-Germain quando disputou a Copa do Mundo de 2024

A Copa do Mundo de 2014 não reserva grandes lembranças na memória do torcedor brasileiro.



Mesmo assim, mais da metade dos jogadores que foram convocados para defender a seleção brasileira no torneio já tiveram uma segunda oportunidade de mostrar serviço ao retornar para atuar no país.





O mais novo integrante da lista de 15 jogadores que voltaram a atuar no Brasil é Thiago Silva. Um dos poucos destaques positivos da campanha da seleção em 2014, o zagueiro é o mais novo reforço do Fluminense. Veja todos os atletas que integraram o elenco convocado por Felipão e que voltaram a jogar no futebol brasileiro:

JúIio César



Julio César //Divulgação/@PaparazzoRN/Flamengo

Goleiro titular da seleção brasileira durante todos os sete jogos na Copa de 2014, Julio era atleta do Toronto FC, da MLS, quando foi convocado por Felipão. Depois do Mundial, ficou no Benfica até 2018, quando retornou ao futebol brasileiro para encerrar a carreira com a camisa do Flamengo.

Daniel Alves



Daniel Alves com a camisa do São Paulo, em 2019 — Foto: Martin Mejia / POOL / AFP

Titular absoluto da seleção brasileira na Copa do Mundo, Dani Alves fez praticamente toda a sua carreira no futebol europeu e só retornou ao Brasil em agosto de 2019, quando assinou contrato com o São Paulo. No entanto, sua passagem pelo Tricolor Paulista terminou antes do planejado. Dani Alves deixou o São Paulo em 2021, quando retornou ao Barcelona. Depois do Barça, o lateral também jogou pelo Pumas, do México, até janeiro de 2023, quando teve seu vínculo rescindido por justa causa por ter sido priso em meio a uma investigação de violência sexual na Espanha.

Maicon



Maicon atuou pelo Avaí, entre outros clubes brasileiros — Foto: Leandro Boeira/Avaí F.C

Lateral-direito reserva de Daniel Alves na seleção brasileira de Felipão, Maicon atuou em apenas um jogo daquela Copa do Mundo, contra a Colômbia, nas quartas de finais. No período do Mundial, o lateral atuava pela Roma, da Itália. E foi justamente quando sua passagem pela Roma terminou que Maicon retornou ao Brasil para vestir a camisa do Avaí. O jogador ainda passou por Criciúma e Vila Nova antes de encerrar a carreira em 2023.

Marcelo



Marcelo//Reprodução/Instagram/@marcelotwelve

Titular na lateral-esquerda da seleção brasileira, Marcelo ficou marcado pelo gol contra na estreia do Brasil, contra a Croácia, mas também foi um dos poucos que se salvaram na campanha da equipe na Copa. O jogador atuava pelo Real Madrid quando foi convocado para o Mundial, e ficou no clube espanhol até 2022, quando foi jogar na Grécia, com a camisa do Olympiacos. Desde 2023, Marcelo é jogador do Fluminense, onde conquistou o Campeonato Carioca e a Libertadores.

David Luiz



David Luiz // Divulgação

Titular na defesa da seleção brasileira ao lado de Thiago Silva, David Luiz viveu uma Copa do Mundo de altos e baixos, principalmente pela atuação ruim na derrota para a Alemanha por 7 a 1 na semifinal. Na época da convocação, David tinha acabado de deixar o Chelsea para ser o novo jogador do Paris Saint-Germain. O zagueiro retornou ao Brasil em 2021, quando assinou com o Flamengo, clube onde ainda joga.

Henrique



Henrique voltou ao Coritiba em 2021 — Foto: Divulgação/Coritiba

Reserva durante toda a Copa do Mundo, o zagueiro Henrique foi convocado por Felipão quando era jogador do Napoli, da Itália. O defensor permaneceu no clube italiano até dezembro de 2015, quando foi contratado pelo Fluminense. Henrique ficou no Flu até 2017, quando foi dispensado pelo clube carioca e assinou com o Corinthians. Seu último clube no Brasil foi o Coritiba, onde jogou de 2021 até dezembro de 2023.

Fernandinho



Fernandinho comemora gol marcado pelo Athletico — Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Um dos jogadores mais criticados na goleada vexatória do Brasil para a Alemanha, Fernandinho foi titular em três jogos durante a Copa do Mundo. Apesar das críticas, o meio-campista foi 'adotado' por Guardiola no Manchester City e passou a ser um dos grandes destaques da equipe durante os primeiros anos do treinador no clube. Fernandinho encerrou sua passagem pelo City em 2022, quando retornou ao Athletico-PR, time onde foi revelado.

Hernanes



Hernanes se destacou no Campeonato Italiano, voltou para o São Paulo em 2017 e ajudou a livrar o time do rebaixamento — Foto: Fellipe Lucena/saopaulofc

Reserva da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2014, Hernanes era jogador da Internazionale de Milão quando foi convocado por Felipão. O meio-campista passou por Lazio e Juventus, além da Inter, antes de retornar ao São Paulo, clube onde foi revelado, em 2017, por empréstimo junto ao Hebei Fortune, da China. O clube chinês pediu Hernanes de volta em janeiro de 2018, mas o jogador retornou ao São Paulo, de forma definitiva, no início de 2019. O jogador ficou no clube paulista até julho de 2021, quando foi contratado pelo Sport, no que foi o último clube de sua carreira.

Luiz Gustavo



Luiz Gustavo com a camisa do São Paulo — Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Um dos jogadores mais utilizados por Felipão na Copa do Mundo em 2014, Luiz Gustavo foi titular em seis dos sete jogos do Brasil no Mundial. O meio-campista era um dos destaques do Wolfsburg, da Alemanha, quando foi convocado para a competição. Luiz Gustavo ainda passou por Olympique de Marseille-FRA, Fenerbahçe-TUR e Al-Nassr-SAU, antes de retornar ao futebol brasileiro, em janeiro deste ano, para vestir a camisa do São Paulo.

Paulinho



Paulinho com a camisa do Corinthians — Foto: Reprodução

Considerado como uma peça-chave de Felipão, Paulinho era um dos grandes destaques da seleção brasileira em 2014. O meio-campista era jogador do Tottenham, da Inglaterra, quando foi convocado para a Copa do Mundo. Valorizado, Paulinho foi contratado pelo Guangzhou Evergrande após a Copa, e logo depois foi jogar no Barcelona. O jogador ainda passou pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, antes de retornar ao Corinthians em 2022. Nas últimas semanas, o meia foi dispensado pelo clube paulista e está livre no mercado.

Willian



Willian deixou o Corinthians e o Arsenal por conta de ameaças de torcedores — Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, Willian chegou a ser utilizado por Felipão em cinco dos sete jogos no Mundial, sendo um deles como titular. Na época, o ponta-esquerda era jogador do Chelsea, da Inglaterra, onde ficou de 2013 até 2020. Após deixar os Blues, passou pelo Arsenal e retornou ao Corinthians em 2021. O jogador ficou apenas uma temporada no Brasil antes de voltar ao futebol inglês, onde atualmente joga pelo Fulham.

Ramires



Ramires teve curta passagem pelo Palmeiras — Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Considerado como 12º jogador por Felipão, Ramires não era titular, mas foi bastante utilizado pelo treinador durante a Copa do Mundo. O meio-campista, assim como Willian, era jogador do Chelsea quando foi convocado para o Mundial, e passou pelo Jiangsu FC, da China, antes de retornar ao futebol brasileiro em 2019, quando se tornou jogador do Palmeiras. Ramires atuou pelo time paulista por pouco mais de um ano até encerrar a carreira, em 2022.

Hulk



Hulk//Ernesto Benavides/AFP

Um dos poucos destaques positivos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, Hulk foi titular em boa parte dos jogos do Brasil na competição. Quando foi convocado por Felipão para o Mundial, o atacante era jogador do Zenit, da Rússia. Hulk ainda passou pelo futebol chinês, ao atuar pelo Shangai SIPG até o início de 2021, quando retornou ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Atlético-MG. O atacante foi o grande nome do título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil logo em sua primeira temporada pelo Galo.

Bernard



Bernard é reforço do Atlético-MG para 2024 — Foto: Divulgação/Atlético-MG

Reserva da seleção brasileira em 2014, Bernard foi titular em apenas um jogo na Copa do Mundo, justamente na semifinal contra a Alemanha, quando Neymar era desfalque pela lesão na coluna sofrida nas quartas de finais. O atacante era jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, quando foi convocado por Felipão para o Mundial. Depois da Copa, Bernard jogou pelo Everton, da Inglaterra, e também atuou pelo Sharjah, dos Emirados Árabes, antes de ir jogar na Grécia, pelo Panathinaikos. Bernard acertou o seu retorno ao futebol brasileiro para voltar a vestir a camisa do Atlético-MG a partir de julho.

