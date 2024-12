A- A+

Futebol Preparadores do Náutico explicam processo de integração do trabalho com a chegada de novos atletas Timbu deve receber na próxima segunda (16) os jogadores que estavam emprestados a clubes da Série B do Campeonato Brasileiro

Com quase um mês de pré-temporada, o Náutico iniciará, na próxima semana, os próximos passos na preparação do elenco para a estreia oficial em 2025, no dia 12 de janeiro, contra o Petrolina, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. Além da realização de dois jogos-treino no Centro de Treinamento Wilson Campos, contra Jaguar e América-RN, nos dias 17 e 19 de dezembro, o Timbu também terá a chegada de reforços e peças que estavam emprestadas a clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, casos dos volantes Sousa e Marco Antônio.



Uniformidade

“Nosso avaliação inicial até o momento é muito proveitosa. Os atletas assimilaram bem, com uniformidade e processo de evolução satisfatório. Estamos planejando como será a rotina com a chegada dos novos jogadores, trabalhando em dois turnos na primeira semana. Ao mesmo tempo, quem treina desde o dia 20 de novembro, terá uma programação especial para os jogos-treino”, afirmou o preparador físico do clube, Carlos Airon.

“A evolução está dentro do esperado para as primeiras semanas e essa homogeneidade vai ser conquistada com o tempo. Vamos avaliar quem vai chegar dia 16 de dezembro, individualizando ao máximo as cargas porque alguns atletas tiveram calendário de Série B, enquanto outros de Série C. A ideia é conhecer ao máximo, avaliar e, dentro desses dias, chegar com um grupo preparado para a nossa estreia”, completou.

Lucas Duarte, também integrante da preparação física, destacou o fato de o Náutico não ter sofrido com problemas clínicos nos primeiros dias de trabalho. “Não tivemos intercorrências, apenas pequenos ajustes realizados. Alguns atletas chegaram com uma demanda de maior ganho de força e resistência. Vamos adaptando pouco a pouco para individualizar. A única lesão foi de Thalissinho, quando estava no sub-20, mas ele já está novamente integrado ao grupo”, explicou.



Adversários

O Jaguar, de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), é o atual campeão da Série A2 do Campeonato Pernambucano, disputando a elite estadual em 2025. O América-RN está na Série D.

Para os confrontos, a tendência é que o técnico Marquinhos Santos utilize a oportunidade para testar formações e observar mais de perto jogadores da base e recém-contratados pelo clube.

Veja também

Natação Guilherme Caribé é prata no Mundial de Natação em Piscina Curta e garante 1º pódio do Brasil