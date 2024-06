NBA: 76ers leva multa de R$ 500 mil após escalada de Embiid sem notificação

A- A+

Noite de playoffs da NBA e muita expectativa para o confronto entre os Philadelphia 76ers e o Oklahoma Thunders. Os torcedores lotavam as arquibancadas, ansiosos para ver suas estrelas em ação.

No entanto, um detalhe crucial havia passado despercebido pela equipe dos 76ers: a escalação de Joel Embiid, o astro camaronês, não havia sido devidamente notificada à liga. O atleta estaria fora da partida de terça-feira por 24 horas, porém entrou em quadra. A escalação surpreendeu a torcida e as casas de apostas esportivas.

No jogo em questão, a NBA impôs uma multa de R$ 500 mil aos Philadelphia 76ers devido à inclusão de última hora de Joel Embiid na escalação para o jogo contra o Oklahoma Thunder.

Embiid não entrava em quadra desde o dia 30 de janeiro e fez seu retorno apenas no dia 2 de abril, após se recuperar de uma intervenção cirúrgica para tratar uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo. A menos de duas horas para o início do jogo, a franquia alterou a posição do jogador de fora da partida para questionável.

O início da temporada teve o Philadelphia 76ers como um forte concorrente ao título, porém, a situação sofreu uma grande reviravolta. Atualmente, a equipe encontra-se na oitava colocação da Conferência Leste, o que significa que precisaria enfrentar o Play-in para prosseguir.

Com o retorno da estrela principal do time, poder-se-ia esperar um renascimento dessa aspiração ao campeonato. No entanto, a realidade pode ser diferente. Por exemplo, Stephen A. Smith demonstra dúvida quanto às chances dos Sixers nos playoffs, mesmo com Joel Embiid (@joelembiid) de volta à ação.

