NBA: pior campanha da temporada regular, Detroit Pistons demite técnico

O Detroit Pistons demitiu o técnico Monty Williams nessa quarta-feira (19), após uma temporada de muitas derrotas na NBA, que contou com uma sequência de 28 reveses consecutivos e apenas 14 vitórias.

O proprietário do Pistons, Tom Gores, disse em comunicado que “decisões como essas são difíceis de tomar" e agradeceu Monty "por seu trabalho duro e dedicação”.

"O treinador tem muitos desafios dinâmicos que surgem durante uma temporada, e Monty sempre lidou com eles. No entanto, depois de analisar cuidadosamente o nosso desempenho e avaliar a nossa posição atual como organização, traçaremos um novo rumo no futuro."

A sequência negativa de 28 jogos do Pistons no meio da temporada foi a mais longa em uma única temporada na história da NBA.

O time terminou em último lugar na Conferência Leste com a pior marca da liga, 14-68. Williams, ex-técnico do New Orleans Pelicans e do Phoenix Suns, sai um ano depois de assinar um contrato de seis anos no valor de US$ 78,5 milhões.

Gores trouxe Williams, o técnico do ano da NBA em 2022 em Phoenix, para Detroit, na esperança de poder reviver uma escalação jovem criada pelo croata Bojan Bogdanovic.

Mas, em sua primeira temporada, os Pistons foram ainda piores do que o recorde de 17-65 de 2022-23, após o qual Dwane Casey deixou o cargo de técnico.

“Somos inabaláveis em nosso compromisso de trazer um time do calibre do campeonato para Detroit”, disse Gores, prometendo que o time seria “diligente e rápido” na busca por um novo treinador.

Os Pistons têm a quinta escolha geral no draft da próxima semana.

