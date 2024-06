A- A+

Leia também

• Boston Celtics se isola como o maior campeão da NBA; veja lances da partida do título

• Cada vez maiores, com brilho e até pedaços de bola: os segredos dos anéis dos campeões da NBA

O jogo 5 das finais da NBA, que coroou o Boston Celtics como campeão após vitória por 106 a 88 sobre o Dallas Mavericks (4 a 1 na série), terminou também com a consagração de Jaylen Brown como MVP (melhor jogador) das finais.



Um prêmio individual significativo para um atleta que passou temporadas sendo contestado e que virou, nesta decisão, peça importantíssima da equipe.

O ala-armador terminou com médias de 20,8 pontos, 5 assistências e 5,4 rebotes por jogo nos cinco da série. Foi peça-chave ofensivamente e defensivamente para o sistema de jogo de Joe Mazulla e aparecia nos momentos em que o time precisava de intensidade, energia e mais agressividade ofensiva em quadra.

As atuações ajudaram Brown a superar uma história recente de críticas que iam de pedidos de troca a apontamentos sobre seu contrato. Nas últimas duas temporadas, foi um dos principais alvos após as quedas do Boston na final da NBA em 2022 (para o Golden State Warriors) e na final da Conferência Leste em 2023 (para o Miami Heat).

Em todo início de temporada, ventilava-se rumores de que os Celtics poderiam trocá-lo para liberar espaço salarial na equipe ou simplesmente para "resetar" uma dupla com Jayson Tatum que não estaria dando certo. Mas a franquia, capitaneada em suas operações de basquete por Brad Stevens, fez diferente: ofereceu uma renovação de contrato supermax para o jogador, hoje com 27 anos.

Draftado pelo Boston em 2016, o jogador assinou, em julho do ano passado, um contrato de 304 milhões de dólares (1,6 bilhão de reais, na cotação atual) por cinco anos com a equipe. Na época, o maior da história da liga.

Ainda assim, não escapou das críticas. No mesmo ano, foi muito pressionado pela dificuldade em driblar com a mão esquerda, que viralizou nas redes. Mas a temporada mudou tudo. Brown terminou com 70 jogos disputados pelos Celtics e médias de 23 pontos, 3,6 assistências e 5,5. Na pós-temporada, foram 24,1 pontos, 3,1 assistências e 5,8 rebotes em 18 jogos. Além das finais, foi MVP das finais de Conferência Leste, surpreendendo quem apostava na sua dupla, Jayson Tatum.

— Tudo que eu achava que me segurava e as adversidades acabaram sendo as maiores bençãos. Ir para o banco, as conversas sobre troca, ser vaiado. Tudo que os torcedores diziam, que eu era superestimado, que recebia dinheiro em excesso. Tudo isso me fez ser quem sou hoje, foi o que construiu minha ética de trabalho e conduziu meu comportamento — relembrou ele em entrevista à Fox Sports durante as finais.

Veja também

FUTEBOL Cristiano Ronaldo e Messi seguem com recordes a quebrar em Eurocopa e Copa América; saiba quais