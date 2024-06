A- A+

A vitória sobre o Dallas Mavericks, na noite desta segunda-feira, valeu ao Boston Celtics não apenas um título da NBA que encerrou um jejum que ja durava 16 anos. Também fez a franquia de Boston se isolar como a maior campeã da história da NBA, com 18 conquistas.

Os Celtics ultrapassam os rivais Los Angeles Lakers, com quem estavam empatados desde 2020. Com o jejum e a última conquista em 2008, a franquia de Boston, que liderava isolada, viu os Lakers cortarem a diferença que havia, com três conquistas de 2009 para cá.

Com um octacampeonato nos anos 1960, os Celtics conquistaram a NBA em 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 e 2024.





A equipe também é a segunda que mais vezes chegou em finais de NBA. Foram 23 decisões, com apenas cinco vice-campeonatos. Os Lakers foram a mais decisões, 32, mas perderam 15.

Veja a lista de títulos por franquia na NBA

Boston Celtics: 18 títulos (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 e 2024)

Los Angeles Lakers: 17 (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 e 2020)

Golden State Warriors: 7 (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 e 2022)Chicago Bulls - 6 (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998)

San Antonio Spurs: 5 (1999, 2003, 2005, 2007, 2014)

Philadelphia 76ers: 3 (1955, 1967, 1983)

Detroit Pistons: 3 (1989, 1990, 2004)

Miami Heat: 3 (2006, 2012, 2013)

New York Knicks: 2 (1970, 1973)

Houston Rockets: 2 (1994 e 1995)

Milwaukee Bucks: 2 (1971 e 2021)

Cleveland Cavaliers: 1 (2016)

Atlanta Hawks: 1 (1958)

Washington Wizards: 1 (1978)

Oklahoma City Thunder: 1 (1979)

Portland Trail Blazers: 1 (1977)

Dallas Mavericks: 1 (2011)

Baltimore Bullets: 1 (1948)

Sacramento Kings: 1 (1951)

Toronto Raptors: 1 (2019)

Denver Nuggets: 1 (2023)

