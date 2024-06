Celtics x Mavericks: em casa, Boston está a um jogo do título; saiba onde assistir

Boston Celtics x Dallas Mavericks podem escrever o último capítulo da temporada 2023/2024 da NBA nesta segunda-feira (17), a partir das 21h30.

Com as finais voltando para Boston, os Celtics querem encerrar o duelo hoje e se coroar como o time com mais títulos na maior liga de basquete do mundo. O confronto terá transmissão da ESPN 2/Star+ e Band.

O atual cenário é muito favorável ao Boston Celtics. Liderando a série final da NBA por 3 a 1, o time verde e branco tem a chance de chegar ao 18º título da franquia neste jogo 5 e diante da sua torcida.

O último título foi na temporada 2007/08. Caso vença nessa final, supera o Los Angeles Lakers - 17 taças - em número de títulos e será o maior campeão da liga.

Para isso, a equipe de Joe Mazulla precisa espantar um fantasma recente e conseguir 'fechar o serviço'. O time de Boston esteve constantemente nessas fases mais agudas da NBA nos últimos anos, mas não conseguiu ter sucesso.

The stage is set for Game 5 in TD Garden... a place full of history looking to make some more tonight.



Celtics, leading 3-1, host the Mavs at 8:30pm/et on ABC in the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/tSp1KGlyHR