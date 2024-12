A- A+

NBA Karl-Anthony Towns brilha, Knicks vencem Raptors e reagem na NBA Jogador terminou a noite com um "double-double" de 24 pontos e 15 rebotes

Sob o comando de Karl-Anthony Towns, o New York Knicks reagiu nesta segunda-feira (9) e venceu o Toronto Raptors por 113 a 108, no Canadá.

O resultado, no único jogo da NBA da noite, deixou a equipe de Nova York mais perto dos primeiros colocados da Conferência Leste da competição.

Jalen Brunson também se destacou com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 20 pontos e 11 assistências. E Mikal Bridges contribuiu com 23 pontos.





Os Raptors foram liderados por RJ Barrett e seus 30 pontos. O cestinha da partida contou com o apoio do "double-double" de Jakob Poeltl: 10 pontos e 12 rebotes. Mas não foi o suficiente para conter o ímpeto coletivo dos Knicks.



Após o jogo único desta segunda, a NBA volta com duas partidas na noite desta terça (10), ambas pela NBA Cup, pelas quartas de final O mata-mata é disputado em jogo único.



Acompanhe os jogos desta terça-feira (10):

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

