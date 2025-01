NBA: LeBron James marca 'double-double', mas Lakers perdem dos Clippers

A- A+

LeBron James mais uma vez sua parte. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota do Los Angeles Lakers para o Los Angeles Clippers na noite deste domingo (19), na Califórnia. O astro anotou um "double-double" de 25 pontos e 11 assistências na derrota por 116 a 102 no primeiro encontro das duas equipes de Los Angeles no novo Intuit Dome.

Em outro bom jogo da noite, o Oklahoma City Thunder se recuperou da derrota para o Dallas Mavericks ao vencer o Brooklyn Nets por 127 a 101, em casa. O resultado passado surpreendeu porque o Thunder vinha de uma grande vitória sobre o Cleveland Cavaliers, melhor time da temporada regular.



Neste domingo, o Thunder voltou a mostrar força, sob a liderança de Shai Gilgeous-Alexander, autor de 27 pontos e 10 assistências Pelos Nets, os destaques foram o reserva Tyrese Martin e o titular Cameron Johnson, ambos com 15 pontos. Mas a dupla não evitou a terceira derrota seguida da equipe, 12ª do Leste (14/29).

