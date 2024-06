A- A+

Famosos "Neyplex": conheça o prédio luxuoso e mais alto do Brasil no qual jogador comprou cobertura Após ganhar mais 13 metros após a instalação de pináculos, Yatchouse chegou aos 294,1 metros de altura

Localizado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, o prédio de 81 andares cuja cobertura quadriplex foi comprada pelo jogador Neymar voltou a ser o mais alto do Brasil, segundo o ranking internacional The Skyscrapper City.



Isso porque, medido após a instalação dos pináculos, ou seja, de elementos decorativos localizados no alto do edifício, ele tem 294,1 metros de altura. Em segundo lugar, está a torre gêmea da composição, com 294 metros.

Antes, o prédio nomeado de Yatchouse chegava a 281 metros e ficou conhecido não apenas pela grandiosidade do projeto, mas também pela compra de um dos imóveis avaliados em R$ 60 milhões, ainda na planta, por Neymar.







Agora, o edifício, maior após a instalação dos adornos decorativos, tem quatro metros a mais do antigo líder, o One Tower, de 290 metros, também localizado em Balneário Camboriú.

Conforme informações detalhadas no site do empreendimento, cada apartamento conta com:

Living, com vista mar (52,58m²);

Espaço gourmet vista para mata e marina (13,00m²);

Cozinha semi integrada (17,00m²);

Lavabo (2,51m²);

Área de serviço (7,68m²);

Área técnica (3,17m²);

Pé direito (3,24m)

Dependência de empregada com banheiro (7,55m²);

4 suítes, sendo 1 master (26,15m²) entregue com banheira de hidromassagem, uma semi master (25,04m²) e duas convencionais (14,50m² e 13,63m²).

Além disso, com área privativa total de 265 metros quadrados, hall de entrada privativo, e dois elevadores exclusivos por apartamento, o prédio oferece a sensação de que há apenas uma unidade por andar.

Como é a vista do 'Neyplex' para a cidade?

O "Neyplex" tem vista 360º de toda Balneário, com ponto alto da piscina que ficará no segundo andar dos quatro que ocupa, de frente para o mar. Ali, o atacante mandou instalar uma área gourmet, que já ganhou um guarda-corpo.

Toda a torre é espelhada, garantindo a privacidade dos moradores ilustres, que terão dois helipontos. Um deles fica na unidade de Neymar, que também tem um elevador privativo.

Quem são as outras celebridades que possuem imóveis no edifício?

Neymar não é o único famoso que ficará nas alturas. Luan Santana, Alexandre Pires e o sertanejo Sorocaba também adquiriram apartamentos por lá. E na mesma torre, o atacante terá a companhia de Arthur Melo, que já esteve na seleção brasileira e atua pelo ACF Fiorentina.

Veja também

FUTEBOL Mulheres vão integrar arbitragem da Copa América pela 1ª vez; veja lista e conheça duas brasileiras